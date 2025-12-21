Milliardenrekord: "Zoomania 2" übertrifft das Original

"Zoomania 2" bricht alle Rekorde! Der zweite Teil des beliebten Animationsfilms hat innerhalb von nur 17 Tagen weltweit die beeindruckende Marke von einer Milliarde Dollar überschritten – eine Premiere für Hollywood-Animationen und familienfreundliche Filme. Mit einem weltweiten Einspielergebnis von 1,137 Milliarden Dollar dominiert der Disney-Film die Kinowelt von 2025. Besonders hervorzuheben ist der Beitrag aus China, der mit über 500 Millionen Dollar einen entscheidenden Anteil am Erfolg liefert. Damit überholt "Zoomania 2" dem Nachrichtenportal Deadline zufolge sogar seinen Vorgänger und sichert sich jetzt global den Titel als siebterfolgreichster Animationsfilm aller Zeiten und Platz vier auf internationaler Ebene.

Auch die Zahlen aus einzelnen Ländern verdeutlichen die Begeisterung für die tierischen Protagonisten. In Japan wurde am zweiten Wochenende ein Rekord für Filme aus den Walt Disney Animation Studios aufgestellt: Der Film spielte beeindruckende 10,6 Millionen Dollar ein – das drittbeste Ergebnis jemals in diesem Zeitraum. Insgesamt liegen die größten Umsätze nach China in Frankreich (36,4 Millionen Dollar), Korea (35 Millionen Dollar), Japan (27,7 Millionen Dollar) und Mexiko (24,9 Millionen Dollar). "Zoomania 2" bleibt in allen bedeutsamen internationalen Märkten weiterhin die Nummer eins und ist besonders in Premium-Formaten wie Imax ein gefragter Publikumsmagnet.

Das Tierreich von "Zoomania" begeistert Fans auf der ganzen Welt seit dem ersten Film im Jahr 2016, der damals ein beeindruckendes weltweites Einspielergebnis von rund einer Milliarde Dollar erreichte. Bereits damals hatte sich "Zoomania" mit seiner charmanten Mischung aus Spannung, Humor und wichtigen gesellschaftlichen Botschaften einen Platz in den Herzen der Zuschauer gesichert. Der weltweite Hype zeigt, dass die Abenteuer von Judy Hopps, Nick Wilde und ihren Freunden weiterhin Menschen jeden Alters in ihren Bann ziehen.

© 2025 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved. Szene aus "Zoomania 2", 2025

Landmark Media Press and Picture/ ActionPress "Zoomania" Szene

Imago Nick Wilde und Judy Hopps auf dem deutschen Filmplakat zu "Zoomania" (Zootopia)