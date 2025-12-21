Brooklyn Peltz-Beckham entfolgt seinen Eltern auf Instagram

Nun ist es öffentlich: Brooklyn Peltz-Beckham (26) ist seinen Eltern David (50) und Victoria Beckham (51) auf Instagram entfolgt – und die beiden haben prompt reagiert, indem sie ihm ebenfalls nicht mehr folgen. Dieser Schritt markiert eine neue Eskalationsstufe in der ohnehin angespannten Familiensituation. Bis zum 20. Dezember war Brooklyn noch mit seinen Eltern auf der Plattform vernetzt, doch jegliche Verbindung scheint nun gekappt.

Das Familienverhältnis ist jedoch schon länger belastet. So hatte Brooklyn in diesem Jahr auffällig viele Familientermine gemieden, darunter auch wichtige Ereignisse wie die Feierlichkeiten zu Davids 50. Geburtstag und seinen Ritterschlag. Auch mit seinen Brüdern Romeo und Cruz gab es bereits Spannungen auf Social Media, die dazu führten, dass sie sich gegenseitig entfolgten. Selbst zu einer Erneuerung seines Ehegelübdes in diesem Sommer waren seine Eltern offenbar nicht eingeladen. Und auch Weihnachten scheint die entfremdete Familie getrennt zu verbringen.

Passend zu den Nachrichten rund um das zerrüttete Verhältnis sorgte ein Kochvideo von Brooklyn auf Instagram zuletzt für Diskussionen. Darin zeigte der Sohn von David und Victoria, wie er eine Biermarinade für Hähnchen zubereitet und seinen Fans fröhliche Feiertage wünschte. In den Kommentaren ging es jedoch kaum um das Rezept. Viele Follower forderten stattdessen Versöhnung: "Sprich mit deiner Mutter!" und "Ruf deinen Vater an!" war mehrfach zu lesen. Die Stimmung unter dem Beitrag machte deutlich, wie sehr sich auch Außenstehende wünschen, dass die Familie wieder zueinanderfindet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Brooklyn, David und Victoria Beckham bei den British Fashion Awards 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images David, Victoria und Brooklyn Beckham auf der Fashion Week in Paris

Anzeige Anzeige

Instagram / victoriabeckham Brooklyn Peltz-Beckham mit seinen Eltern Victoria und David Beckham