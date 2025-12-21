Magischer Trip: Lady Kitty Spencer mit Tochter in Lapland UK

Lady Kitty Spencer (34) hat ihrer zweijährigen Tochter Athena einen märchenhaften Start in die Festtage beschert. Die Nichte der verstorbenen Prinzessin Diana (†36) nahm ihre Kleine mit nach Lapland UK, einem weihnachtlichen Erlebnispark in Ascot, in dem Kinder die Elfenwerkstatt besichtigen und den Weihnachtsmann persönlich treffen können. In ihrer Instagram-Story teilte die 34-Jährige jetzt mehrere Einblicke in den magischen Kurztrip. Auf den Schnappschüssen ist unter anderem zu sehen, wie Athena durch schneebedeckte Bäume spaziert oder neugierig vor einer kleinen Holzhütte steht. Ganz typisch für die Aristokratin zeigt sie dabei nur den Hinterkopf ihrer Tochter, um deren Privatsphäre zu wahren.

Lapland UK ist bekannt für seine winterliche Atmosphäre mit verschneiten Wäldern, Rentieren und einer Spielzeugfabrik – ein wahres Paradies für Kinder. Hier haben auch schon die Kinder von Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) unvergessliche Tage verbracht. Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7) besuchten im Dezember 2022 gemeinsam mit ihrer Nanny Maria Teresa Turrion Borrallo die Attraktion. Nach dem Basteln in der Spielzeugfabrik nahmen sie passende Erinnerungsstücke mit nach Hause, darunter flauschige Schneeleoparden-Plüschtiere, die sie nach der Herstellung stolz präsentierten.

Athenas Besuch in Lapland UK war jedoch nur eines von mehreren weihnachtlichen Erlebnissen, die ihre Mutter mit ihr teilt. Erst vor wenigen Tagen postete Kitty Fotos von Athena vor einem festlich geschmückten Weihnachtsbaum. Für die ältere Schwester von Lady Eliza Spencer (33) ist diese besondere Zeit sicher auch ein Moment, um Erinnerungen zu schaffen und die Zeit mit ihrer Tochter zu genießen. Die Beziehung zwischen ihr und ihrer kleinen Athena ist geprägt von Liebe und Vertrautheit, die sich auch in den zahlreichen Einblicken in ihre gemeinsame Zeit widerspiegelt.

Getty Images Lady Kitty Spencer, Prinzessin Dianas Nichte

Instagram / kitty.spencer Lady Kitty Spencers Tochter Athena in Lapland UK, Dezember 2025

Instagram / kitty.spencer Lady Kitty Spencers Tochter Athena in Lapland UK, Dezember 2025