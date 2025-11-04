Nach sieben Jahren Ehe: Christina Perri reicht Scheidung ein

Christina Perri (39), bekannt durch ihren Hit "A Thousand Years", hat nach sieben Jahren Ehe die Scheidung von ihrem Mann Paul Costabile eingereicht. Laut Unterlagen, die dem Promiportal TMZ vorliegen, reichte die Sängerin die Papiere direkt nach der offiziellen Trennung am Montag ein. Als Grund gibt sie "unüberbrückbare Differenzen" an. Das Paar, das im Dezember 2017 den Bund der Ehe schloss, hat zwei gemeinsame Töchter. Die siebenjährige Carmella und die dreijährige Pixie sollen laut den Scheidungsunterlagen weiterhin unter einem gemeinsamen Sorgerecht von Christina und Paul stehen.

Neben dem Antrag auf ein geteiltes rechtliches und physisches Sorgerecht für die Kinder fordert die Musikerin, dass das Gericht Paul keinen Anspruch auf Ehegattenunterhalt zuspricht. Offenbar gibt es zudem einen Ehevertrag zwischen den beiden, der die Vermögensverhältnisse regelt. Paul, der als Entertainment-Reporter und Fernsehmoderator tätig ist, und Christina hatten sich rund vier Jahre vor ihrer Hochzeit kennengelernt. Die Scheidung fällt etwa sechs Wochen vor das Datum, an dem der achte Hochzeitstag des Paares gefeiert worden wäre.

Christina, die durch ihre emotionale Musik bekannt ist, hat in der Vergangenheit offen über private Höhen und Tiefen gesprochen. Besonders seit ihrer Mutterschaft teilte sie immer wieder persönliche Einblicke in ihre Familie mit ihren zahlreichen Fans. Ihre Liebe zu Töchtern Carmella und Pixie war dabei stets ein präsentes Thema – besonders, da die Musikerin in ihrer Vergangenheit sowohl eine Fehl- als auch eine Totgeburt durchgestanden hatte. Ob ihre Erfahrung aus der Ehe und deren Beendigung Einfluss auf ihre zukünftige Musik haben wird, bleibt abzuwarten, doch ihre Fans stehen weiterhin fest an ihrer Seite.

Getty Images Christina Perri bei den WIF Honors 2024 im Beverly Hilton in Beverly Hills

Getty Images Christina Perri und Paul Costabile, Juli 2022

