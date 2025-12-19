Lesley Manville stichelt gegen Ex Gary Oldman nach 30 Jahren

Lesley Manville (69) hat in der "Late Show with Stephen Colbert" für einen spitzen Moment gesorgt – und dabei ihren berühmten Ex Gary Oldman (67) ins Visier genommen. In New York, wo die Schauspielerin derzeit für ihre Broadway-Produktion "Oedipus" wirbt, zeigte Colbert ein Foto aus ihrer Teenagerzeit und fragte, welchen Rat sie ihrem jüngeren Ich geben würde. Lesley lachte kurz, dann kam die knappe Antwort: "Heirate keinen Schauspieler!" Das Studio brach in Gelächter aus, Colbert grinste mit – und im Netz wurde der Clip sofort aufgegriffen und als deutlicher Seitenhieb auf Gary gefeiert.

Der kurze Satz traf einen alten Nerv. Lesley war in den 80ern mit Gary verheiratet, die beiden lernten sich 1984 kennen, gaben sich 1987 das Ja-Wort und bekamen 1988 Sohn Alfie. Nur drei Monate nach dessen Geburt verließ der "Darkest Hour"-Star die frischgebackene Mutter, um eine Beziehung mit Uma Thurman (55) zu beginnen. Später erzählte Lesley in "Desert Island Discs" von der schmerzhaften Zeit: "Der Boden wurde mir sehr heftig unter den Füßen weggezogen", sagte sie dort der BBC-Moderatorin Lauren Laverne. "Es war eine unglaublich einsame Zeit", sagte die Schauspielerin. Der neue Colbert-Moment knüpft nun genau an diese gemeinsame Vergangenheit an – und wird auf X mit Kommentaren wie "Nicht ganz so subtiler Seitenhieb an du-weißt-schon-wen" geteilt.

Abseits der Schlagzeilen pflegen Lesley und Gary heute ein zivilisiertes Verhältnis, auch wenn ihre Wege längst auseinandergehen. Lesley, die mit "Mrs. Harris und ein Kleid von Dior" einen späten Kinotriumph feierte und in The Crown glänzte, spricht in Interviews häufig warm über ihren Sohn und darüber, wie wichtig ihr ein familiärer Rückhalt ist. Gary, der später kurz mit Uma verheiratet war und seit Jahren in Los Angeles lebt, hat in seinem privaten Umfeld mehrfach betont, wie sehr ihm Routine und Zuhause helfen. Lesley wiederum findet seit Langem Ausgleich auf der Bühne und im Freundeskreis in London. In Gesprächen mit Fans zeigt sie sich offen, herzlich und humorvoll – und genau dieser Humor blitzte nun in Colberts Studio auf, als ein alter Stich zum viralen Moment wurde.

Nicholas Hunt/Getty Images Lesley Manville bei den New York Film Critics Awards

Frazer Harrison/Getty Images Lesley Manville bei den Oscars 2018

Getty Images Gary Oldman im Mai 2023