Wiz Khalifa legt Berufung gegen Hafturteil in Rumänien ein

Rapper Wiz Khalifa (38) droht in Rumänien deutlich mehr Ärger als zunächst gedacht. Statt der ursprünglich verhängten Geldstrafe von 3.000 Lei, umgerechnet rund 600 Euro, soll der Musiker nun für neun Monate ins Gefängnis. Ein Gericht im rumänischen Constanța bestätigte laut TMZ Hip Hop am Donnerstag eine entsprechende Forderung der Staatsanwaltschaft. Der Grund für die Haftstrafe: Im Juli 2024 hatte Wiz im Ferienort Costinești nach seinem Auftritt beim Beach Please! Festival auf der Bühne einen Joint angezündet und ausgelassen weitergefeiert. In Rumänien herrschen jedoch strenge Drogengesetze. Verstöße wie der Besitz oder Konsum von Cannabis werden streng sanktioniert. Der Rap-Star versucht mit seinem Team juristisch gegen das härtere Urteil vorzugehen.

Wie TMZ Hip Hop unter Berufung auf Quellen aus dem Umfeld des Musikers berichtet, ist die Haftstrafe noch nicht endgültig. Das Team des "Young, Wild & Free"-Interpreten arbeite aktuell an einer Berufung, um eine alternative Lösung zu finden. Wiz war nach seinem Festivalgig zunächst nur kurzzeitig festgenommen, aber offiziell angeklagt und später mit der erwähnten Geldbuße belegt worden. Doch die Staatsanwaltschaft legte gegen diese vergleichsweise milde Bewertung Einspruch ein – mit Erfolg. Besonders brisant: Der Moment, der nun für die juristischen Konsequenzen sorgt, war für die feiernden Fans einfach Teil der Show. Der US-Star tanzte zu Dr. Dre (60) und Snoop Doggs (54) Klassiker "The Next Episode" und griff dabei ganz unbedarft zu einem Joint.

Privat ist Wiz Khalifa, dessen echter Name Cameron Jibril Thomaz ist, hauptsächlich als fürsorglicher Vater bekannt. Seit der Geburt seines Sohnes Sebastian im Jahr 2013, den er mit seiner Ex-Frau Amber Rose (42) großzieht, betont er immer wieder, wie wichtig ihm Familie ist. Er beschreibt das Papasein oft als seine größte und wichtigste Rolle. "Ich möchte, dass mein Sohn sieht, dass man Spaß haben kann, aber auch Verantwortung übernehmen muss", sagte er in einem früheren Interview. Diese Worte könnten angesichts seiner derzeitigen Situation nun eine ganz neue Bedeutung erhalten.

Getty Images Wiz Khalifa, Rapper

Getty Images Wiz Khalifa, Januar 2020

Getty Images Wiz Khalifa und Amber Rose mit ihrem Sohn Sebastian, März 2023