David Harbour fehlt bei "Stranger Things"-Event nach Zoff

David Harbour (50) wird am Donnerstag, 18. Dezember, nicht wie geplant bei der "The Final Season Celebration" von Stranger Things in New York City über den roten Teppich laufen. Der Schauspieler, der für die Abschiedsfeier eingeplant war, ist auf der Gästeliste des Hauses nicht mehr als erwarteter Gast aufgeführt, ebenso wenig für Screening und Gespräch. Parallel dazu machen Berichte über unberechenbares Verhalten die Runde – ausgelöst durch einen Vorfall in einer Bar im kalifornischen Encinitas am vergangenen Wochenende. Neben David fehlt auch Kollegin Millie Bobby Brown (21), die nach einer jüngsten Verletzung pausiert. Erwartet werden unter anderem Finn Wolfhard (22), Gaten Matarazzo (23), Noah Schnapp (21), Caleb McLaughlin (24) und Maya Hawke (27).

Auslöser der jüngsten Schlagzeilen ist ein Clip, auf den sich TMZ beruft: Demnach betrat David am Samstag, 13. Dezember, ein Gastropub in Encinitas, verließ es kurz darauf mit einem Hut in der Hand und rief dabei sinngemäß, man solle ihn "verdammt noch mal kriegen". Ein Gast folgte ihm und fragte: "Was zum Teufel habe ich dir getan", laut dem Portal blieb es jedoch ohne körperliche Auseinandersetzung und der Mann bekam seinen Hut zurück. Am selben Tag wurde David zudem in einer Barnes & Noble-Filiale in Escondido gesichtet. Unabhängig davon meldete das Sheriff-Büro von San Diego am Samstag einen Einsatz wegen eines "männlichen Erwachsenen in einer psychischen Krise" in Santee. Der Betroffene kam für 72 Stunden in eine Einrichtung. Aus Datenschutzgründen machten die Behörden keine Angaben zur Identität. Bereits im November hatte die Daily Mail gemeldet, Millie habe vor Drehbeginn von Staffel 5 eine Beschwerde wegen Mobbing und Belästigung gegen David eingereicht; demnach habe es eine monatelange Untersuchung gegeben, Millie sei beim Dreh von einer Begleitperson unterstützt worden.

David hat in der Vergangenheit offen über seine psychische Gesundheit gesprochen. In Marc Marons Podcast erzählte der Serienstar 2018: "Ich hatte tatsächlich eine manische Episode und wurde als bipolar diagnostiziert". Der Schauspieler sprach damals auch darüber, wie ihn Glaube und Nüchternheit zeitweise getragen hätten. Privat war David seit 2019 mit der Sängerin Lily Allen (40) liiert, die beiden heirateten 2020 in Las Vegas und galten als entspanntes Paar, das gern zwischen London, New York und Drehorten pendelte. Millie, die beim Event fehlt, zeigte sich in jüngerer Zeit oft mit ihrem Hund und ihrer Familie, wenn sie nicht am "Stranger Things"-Set war, während Kollegen wie Finn und Gaten abseits der Dreharbeiten ihre Freundschaften öffentlich pflegen und regelmäßig gemeinsame Throwback-Fotos aus den frühen Staffeln teilen.

Getty Images David Harbour bei einem Screening der dritten Staffel "Stranger Things"

Getty Images David Harbour, Schauspieler, und Lily Allen, Sängerin

Getty Images Millie Bobby Brown und David Harbour bei der Premiere von "Stranger Things" Staffel 5