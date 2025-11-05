Michelle Young bricht ihre Flitterwochen vorzeitig ab

Michelle Young (32), bekannt aus der TV-Show The Bachelorette, musste ihre langersehnten Flitterwochen vorzeitig abbrechen. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Jack Leius reiste sie nicht wie geplant durch Italien, sondern kehrte eine Woche früher nach Hause zurück. Auf Instagram erklärte sie, dass ihre Gesundheit der Grund für das frühzeitige Ende der Reise war. Trotz unvergesslicher Momente in Venedig und Positano machten ihr Symptome wie starke Müdigkeit, Herzrasen und Konzentrationsprobleme schwer zu schaffen.

Nach monatelangen Beschwerden und zahlreichen Untersuchungen wurde bei Michelle schließlich eine schwere Belastung durch Schimmel und Mykotoxine diagnostiziert. Sie erklärte weiter, dass die Symptome sich zunächst durch Stress und die Hochzeitsvorbereitungen erklären ließen. Doch selbst nach der Hochzeit blieben sie bestehen. Um ihre Genesung voranzutreiben, unterzieht sich die 32-Jährige aktuell einer intensiven Entgiftung, erhält Infusionstherapien und nimmt zahlreiche Medikamente. Das Paar ist inzwischen in ein neues, sicheres Zuhause gezogen, was ebenfalls zur Verbesserung ihrer Situation beitragen soll, so People.

Michelle und Jack lernten sich 2023 durch Freunde kennen und verlobten sich im Oktober 2024. Im Juni 2025 folgte die Hochzeit in ihrer Heimat Minnesota mit rund 200 Gästen. Trotz der gesundheitlichen Rückschläge blieb Michelle optimistisch und plant, die Flitterwochen im Frühjahr 2026 nachzuholen. Die Italienreise möchte sie in besserer Verfassung genießen und sich dabei wieder ganz auf die besonderen Momente mit Jack konzentrieren. Auf Social Media versprach sie, bald noch ein paar Bilder der abgebrochenen Reise zu teilen.

Getty Images Michelle Young im Dezember 2021

Instagram / michelleyoung Michelle Young und Jack Leius im August 2024

