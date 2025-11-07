"Shirley Valentine"-Star Pauline Collins ist verstorben

Pauline Collins, bekannt durch ihre Rolle als "Shirley Valentine", ist im Alter von 85 Jahren verstorben. Wie ihre Familie gegenüber BBC mitteilte, sei die britische Schauspielerin friedlich in einem Pflegeheim in London gestorben, umgeben von ihren liebsten Angehörigen. Seit einiger Zeit litt die vielfach ausgezeichnete Schauspielerin an Parkinson. Die Familie beschrieb Pauline als "strahlende, temperamentvolle und witzige Persönlichkeit", die in ihrem Leben zahlreiche herausragende Rollen verkörperte.

Die gebürtige Britin begann ihre Karriere in den 1960er-Jahren und erlangte zunächst mit Theaterauftritten landesweit Aufmerksamkeit. Ihren internationalen Durchbruch hatte sie als titelgebende Figur in "Shirley Valentine". Zunächst spielte sie die Rolle im Londoner West End und am Broadway, später brillierte sie 1989 in der Verfilmung von Lewis Gilbert (†97). Ihre Darstellung wurde mit zahlreichen Auszeichnungen geehrt und brachte ihr eine Oscar-Nominierung ein. Pauline war nicht nur für diese ikonische Rolle bekannt, sondern hinterließ auch in Produktionen wie "Upstairs, Downstairs" und weiteren Theater- und Fernsehwerken einen bleibenden Eindruck.

Privat war Pauline seit 1969 mit dem Schauspieler John Alderton verheiratet, mit dem sie zahlreiche Projekte teilte. Das Paar, das in Produktionen wie "Thomas & Sarah" gemeinsam vor der Kamera stand, hat drei Kinder. Neben ihrer beruflichen Laufbahn war Pauline auch eine liebevolle Mutter, Großmutter und Urgroßmutter. Die Familie beschreibt sie als warmherzig, humorvoll und großzügig – stets ein Fels in der Brandung für ihre Liebsten. Mit ihrem Tod hinterlässt sie nicht nur eine beeindruckende künstlerische Hinterlassenschaft, sondern auch eine tiefe Lücke im Herzen ihrer Familie und Fans.

Getty Images Pauline Collins bei der Premiere von „Quartet“ beim Toronto International Film Festival 2012

Getty Images Pauline Collins bei der Pressekonferenz zu „Quartet“, 2012

Getty Images Pauline Collins, März 1970

