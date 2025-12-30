Seltener Clip: Victoria Beckham tanzt mit ihrem Vater Tony

Victoria Beckham (51) hat ihren Fans einen seltenen Blick auf ihren Vater Tony Adams gewährt – und das ausgerechnet beim vertrauten Weihnachtstanz in den Cotswolds. In einem Video, das die frühere Spice-Girls-Sängerin an Weihnachten in ihrem Landhaus aufgenommen und in ihrer Instagram-Story geteilt hat, tanzt Victoria in einem grauen Satinkleid eng an Papa Tony, der im weißen Hemd und mit dunkler Hose neben ihr strahlt. Zur Bee-Gees-Ballade "More Than A Woman" wiegen sich die beiden im Wohnzimmer, während David Beckham (50) und die übrige Familie am langen Tisch zusehen, nachdem das festliche Weihnachtsdinner beendet ist. Nicht dabei: der älteste Sohn Brooklyn Beckham, der das Fest weit entfernt von der britischen Familienidylle verbringt.

Denn während in den Cotswolds Vater-Tochter-Momente gefeiert werden, geht das Tanzen in der Patchwork-Familie mit anderen Konstellationen weiter. Victoria teilte zusätzlich Aufnahmen, in denen David mit Tochter Harper durchs Zimmer schwebt, während im Hintergrund "Islands in the Stream" von Kenny Rogers und Dolly Parton (79) läuft – beide dabei sichtlich gelöst und fröhlich. In einem weiteren Clip sieht man das Glamour-Paar selbst: "David und Victoria geben ihr Bestes als Barry und Barbra an Weihnachten", schrieb sie zu einem Video, in dem die beiden zu "Guilty" von Barbra Streisand (83) und Barry Gibb mitschunkeln. Währenddessen zeigen Fotos auf dem Instagram-Account von Brooklyns (26) Ehefrau Nicola Peltz-Beckham (30), wie Brooklyn in Miami in passenden Weihnachts-Pyjamas mit den Peltz-Eltern Nelson und Claudia am Pool und im Haus feiert.

Der innige Tanz mit Tony ist für viele Fans ein besonders emotionaler Moment, weil Victorias Vater sich nur selten im Rampenlicht zeigt. In ihrer Netflix-Dokumentation hatte die Designerin über ihren "bodenständigen" Hintergrund gesprochen und erzählt, wie Tony als Elektrogroßhändler "mit nichts angefangen" habe und seine Kinder früh mit anpacken ließ. "Er setzte uns in eine kleine Produktionslinie, wir bauten Stecker und elektrische Teile", erinnerte sie sich gegenüber Netflix und erzählte, wie die Familie anschließend gemeinsam im Transporter auslieferte. Die Nähe zu ihren Eltern betonen sowohl Victoria als auch David immer wieder in Interviews; auch bei Familienfeiern wie Weihnachten wirkt die Großfamilie eng verbunden.

Victoria Beckham, Designerin

Anthony Adams, 2014

Romeo, Cruz, Harper, David und Victoria Beckham, November 2025