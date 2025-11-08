Liebes-Aus bei Streamer MckyTV: Freundin Nikoleta zieht aus

Der Twitch-Star MckyTV sorgt derzeit für Schlagzeilen – auf und abseits der Streaming-Welt. Ursprünglich war er für Fame Fighting 3 im Oktober 2025 geplant, doch eine schwere Gesichtsverletzung machte einen Strich durch die Rechnung. Während er sich noch in der Reha befindet, sorgt seine nun ehemalige Freundin Nikoleta Milenova für Spekulationen. In einem kürzlichen Social-Media-Update kündigte sie an, Madeira zu verlassen und nach Deutschland zurückzukehren. Schnell fragten sich Fans, ob dies auch das Ende ihrer zweijährigen Beziehung bedeutet.

Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten: Gegenüber der Bild-Zeitung bestätigte Nikoleta das Liebes-Aus mit klaren Worten. "Wir sind tatsächlich kein Paar mehr", erklärte sie und fügte hinzu, dass es keinen dramatischen Anlass für die Trennung gebe. Stattdessen habe man sich einfach in verschiedene Richtungen entwickelt. Drama oder Streit seien jedoch nicht im Spiel. "Ich bin dankbar für die gemeinsame Zeit und wünsche ihm nur das Beste", so die Influencerin. Sie selbst blickt nach vorne und fokussiert sich auf neue Projekte und vielversprechende Reisen.

MckyTV, der seit Jahren zu den erfolgreichsten deutschen Streamern gehört, hielt sein Liebesleben stets weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Auch mit Nikoleta, die neben Mode- und Lifestyle-Inhalten auch Gaming-Streams teilt, gab es selten Pärchen-Content. Trotz des Beziehungsendes scheinen die beiden zueinander respektvoll zu stehen. Nikoleta gab in ihrem Statement zu verstehen, dass sie die gemeinsame Zeit schätzt, während MckyTV selbst bisher nicht auf die Nachfragen reagierte. Für die Fans bleibt abzuwarten, wie sich beide nun jeweils auf ihre individuellen Projekte konzentrieren.

Instagram / mckytv MckyTV, Streamer

Instagram / nikoleta.milenova Nikoleta Milenova, Streamerin

Instagram / mckytv MckyTV, YouTuber