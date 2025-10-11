MckyTV muss Fame Fighting absagen: Neuer Gegner für Tommy

Beim Fame Fighting, das nächste Woche Samstag in Essen stattfindet, kommt es zu einer unerwarteten Wendung: Der geplante Comeback-Kampf von Twitch-Star MckyTV, bürgerlich Michael Doleys, muss kurzfristig abgesagt werden. Der 33-Jährige, der nach dreijähriger Boxpause endlich seinen ersten Sieg feiern wollte, hat sich beim Training das Jochbein gebrochen. Diese bittere Nachricht verkündet Eugen Lopez, der Gründer von "Fame Fighting", bei der Pressekonferenz im Atlantic Hotel in Essen. Eine Heilung des Bruchs wird mindestens sechs Wochen dauern, weshalb MckyTV den Kampf nicht antreten kann.

Sein Gegner, Tommy Pedroni (30), steht jetzt jedoch nicht ohne Kontrahenten da. Eugen präsentiert bei der gleichen Pressekonferenz den Ersatz: Calvin Steiner, bekannt aus Formaten wie Temptation Island V.I.P. und Germany Shore. Der 24-Jährige springt ein, obwohl er sich noch bis letzte Woche im Urlaub befand und sich dementsprechend nicht wirklich vorbereiten konnte. Calvin zeigt sich dennoch optimistisch: "Ich freue mich auf den Kampf am Samstag." Neben dieser Begegnung können die Fans auf weitere spannende Matches zählen, unter anderem mit Teilnehmern wie Filip Pavlovic (31), Marco Cerullo (36) und Aleksandar Petrovic (34).

Für MckyTV ist sein Ausfall wohl ein herber Niederschlag. Er hatte sich gründlich auf seinen großen Auftritt vorbereitet – verlor mehr als 15 Kilo und trainierte hart für sein Box-Comeback. Der Streamer, dessen Social-Media-Kanäle von Hunderttausenden verfolgt werden, hatte sich besonders darauf gefreut, seinen Fans im Ring eine Show zu liefern. Auch wenn diese Pläne nun durch seinen Trainingsunfall durchkreuzt wurden, bleibt die Hoffnung, dass er nach seiner Genesung eine neue Chance bekommt, um seinen Traum von einem Sieg im Boxring zu verwirklichen.

Instagram / mckytv MckyTV, Streamer

RTL / Frank Beer "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat Calvin

IMAGO / BOBO Tommy Pedroni, Reality-TV-Star

