Tommy Pedroni schießt gegen Fame-Fighting-Gegner MckyTV

Kurz vor dem großen Showdown bei Fame Fighting 3 sorgt Tommy Pedroni (30) für ordentlich Gesprächsstoff. In der neuesten Folge der Bild-Serie "Unleashed" schlägt der Reality-TV-Star verbal gegen seinen Gegner MckyTV aus. Während eines Gesprächs mit seiner Freundin Paulina Ljubas (28) ließ Tommy kein gutes Haar an dem Twitch-Streamer. Auf Paulinas Bemerkung, dass MckyTV unsportlich sei, stimmte er ein und meinte: "Ja, er ist unsportlich. Er muss viel abnehmen." Der Realitystar fügte jedoch hinzu: "Das bedeutet nicht viel. Wenn er mich einmal richtig trifft, dann kann es vorbei sein."

Trotzdem zeigt sich Tommy überzeugt, den Sieg holen zu können. "Das klingt jetzt vielleicht arrogant, aber er macht mir überhaupt keine Angst. Ich hätte mehr Angst, gegen meinen Trainer antreten zu müssen", betont er. Für den Kampf hat der Germany Shore-Star zudem ein klares Ziel vor Augen: Er möchte sich den Titel für den spektakulärsten Knockout sichern, der mit einem Preisgeld von 5.000 Euro dotiert ist. Er sollte MckyTV jedoch nicht unterschätzen: Wie die Doku zeigt, bereitet sich der Social-Media-Star intensiv auf seine Chance vor, sich im Ring zu beweisen.

Der anstehende Kampf ist nicht einfach nur ein sportliches Duell, sondern ein Showdown zwischen zwei völlig unterschiedlichen Persönlichkeiten. Tommy kommt aus der Welt des professionellen Schwimmsports, während MckyTV als Streaming-König von Twitch eine große Fangemeinde begeistert. Dass die beiden nun im Ring aufeinandertreffen, sorgt für reichlich Gesprächsstoff und Spannung in der Community. Besonders MckyTVs Engagement, sich erstmals einen Sieg zu erkämpfen, sorgt für Hoffnung bei seinen Fans. Ob er jedoch gegen Tommys Selbstbewusstsein und dessen Erfahrung im Kampf bestehen kann, bleibt abzuwarten.

Anzeige Anzeige

IMAGO / BOBO Tommy Pedroni, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / mckytv MckyTV, Twitch-Star

Anzeige Anzeige

IMAGO / Alexander Franz Tommy Pedroni, Reality-TV-Star