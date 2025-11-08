Nach Krebserkrankung: Pierre M. Krause ist zurück im Studio

Pierre M. Krause (49) ist zurück im Fernsehen! Nach einer einjährigen Pause, die durch eine schwere Krebserkrankung bedingt war, ist der beliebte Moderator wieder Teil der Rateshow "Sag die Wahrheit" beim SWR. Mit humorvollen Worten und Fotos von seinen Kollegen Smudo (57), Kim Fisher (56), Hadnet Tesfai und Michael Antwerpes gab er auf Instagram Einblicke in sein Comeback. Die Aufnahmen zeigen ihn in gewohnt fröhlicher Stimmung, auch wenn er noch auf Krücken angewiesen ist. "Hutsbrüder und Ratefüchse. [...] Danke an das gesamte Team für diese wohlig-warme Wiederaufnahme ins schöne Spiel!", schrieb Pierre in seinem Post.

Die Rückkehr kommt nach einer besonders herausfordernden Zeit für den 49-Jährigen. In seiner Show "Kurzstrecke" sprach er jüngst offen über die Diagnose, die Behandlung und die Auswirkungen auf seinen Körper. "Ich hatte Rückenschmerzen – es stellte sich heraus, das war ein bösartiger Tumor", erzählte Pierre. Die notwendige Behandlung war radikal: Neben dem Tumor mussten auch mehrere Knochen entfernt werden. Trotz all dem bewahrt sich Pierre seine humorvolle Sichtweise. Dies zeigte sich auch in einem Post, in dem er sagte: "Weniger Schmerzmittel, mehr Scherzmittel! Ich habe 5.000 Follower und ein paar Knochen eingebüßt."

Seit 2003 gehört die Rateshow "Sag die Wahrheit" zum festen Bestandteil des Abendprogramms beim SWR und bietet Kandidaten mit außergewöhnlichen Hobbys und Berufen eine Bühne. Neben seiner beruflichen Rückkehr wagt Pierre nun auch den Schritt zurück ins Rampenlicht – mit der Unterstützung seiner Kolleginnen und Kollegen sowie seiner Fans. Privat zeigt sich Pierre humorvoll und selbstironisch, was seine Zuschauer immer an ihm geschätzt haben. Trotz der harten Zeit teilt er solche persönlichen Einblicke mit seinen Anhängern, die ihn als Mensch noch sympathischer machen. Ein beeindruckendes Comeback von einem Mann, der sich nicht unterkriegen lässt.

Instagram / pierre_m_krause Pierre M. Krause und seine TV-Kollegen, November 2025

Instagram / pierre_m_krause Pierre M. Krause und Smudo, November 2025

IMAGO / Panama Pictures Pierre M. Krause, Moderator