Quentin Tarantino würgte Diane Kruger wirklich für Filmszene

Quentin Tarantino (62) und Diane Kruger (49) sorgten beim Dreh von "Inglourious Basterds" für einen Moment, der selbst für Hollywood-Verhältnisse extrem war. Bei der Szene, in der Diane als deutsche Schauspielerin und Spionin Bridget von Hammersmark von Hans Landa im Film erwürgt wird, übernahm nicht Christoph Waltz (69) den heiklen Part, sondern Quentin selbst. Während der Dreharbeiten in Deutschland legte sich der Regisseur auf die Schauspielerin, setzte seine Hände an ihren Hals und schnürte ihr tatsächlich die Luft ab – so stark, dass Diane fast das Bewusstsein verlor. Die drastische Aktion geschah nach vorheriger Absprache und lief vor laufender Kamera, direkt für den finalen Film.

Quentin erklärte seinen ungewöhnlichen Ansatz später laut kino.de im Audiokommentar zu "Inglourious Basterds". Er habe sich schon lange an Erstickungsszenen in anderen Filmen gestört, weil sie ihm zu unecht wirkten und Schauspieler seiner Meinung nach dabei oft zu sehr geschont würden. Also wandte er sich direkt an Diane und machte ihr ein deutliches Angebot: "Was ich zu ihr sagte, war: 'Ich werde dich einfach würgen, okay? Ganz direkt, ich werde dir für einen kurzen Moment die Luft abschneiden. Wir werden die Reaktion in deinem Gesicht sehen und dann rufe ich Cut.'" Aus Sorge, Christoph könnte entweder zu zaghaft oder zu heftig zupacken, übernahm Quentin den Job persönlich. Der erste Take saß, sodass die Szene nicht wiederholt werden musste und das Risiko auf diesen einen, sehr intensiven Moment begrenzt blieb.

Dass Quentin für unkonventionelle Methoden bekannt ist, zeigte sich nicht nur am Set von "Inglourious Basterds". Auch abseits der Kamera wurde das Bild des exzentrischen Regisseurs immer wieder befeuert – besonders, wenn es um seine angebliche Vorliebe für Füße ging. Maya Hawke (27) erinnerte sich im Podcast "Good Hang with Amy Poehler" an einen Ratschlag, den sie vor den Dreharbeiten zu "Once Upon a Time... in Hollywood" von ihrer Mutter Uma Thurman (55) bekam: "Lass deine Schuhe an!" Mit ihrem trockenen Humor spielte Uma damit auf die jahrzehntelangen Gerüchte um die vermeintlichen Vorlieben von Quentin an.

Getty Images Quentin Tarantino und Diane Kruger bei den 82. Academy Awards im Kodak Theatre, Hollywood, März 2010

Getty Images Premiere von "Inglourious Basterds" im Forum Theatre in Melbourne mit Diane Kruger, Quentin Tarantino und Christoph Waltz, August 2009

Getty Images Maya Hawke und Uma Thurman bei der Room To Grow 25th Anniversary Gala in New York City, Oktober 2023