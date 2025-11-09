"Dark"-Star Oliver Masucci vermisst Deutschland gar nicht

Oliver Masucci (56) ist eine echte Größe der deutschen Filmszene. Auch in internationalen Projekten war der Schauspieler schon zu sehen. Tatsächlich dreht er sogar meistens im Ausland und besucht seine Heimat nur selten. Gegenüber Bunte erklärt Oliver, dass die Entfernung zu Deutschland ihm aber gar nichts ausmacht – Heimweh plagt ihn nämlich nicht. "Nicht wirklich. Ich bin selten da und dann gefällt es mir auch. Ich besuche meine Eltern in Bonn, bin ab und zu in Berlin. Ich habe da lange gelebt, gearbeitet, gespielt. Eine Woche geht, dann muss ich wieder weg", antwortet er auf die Frage, ob er Deutschland vermisse.

Das Bedürfnis, Deutschland zu verlassen, habe Oliver aber schon immer gehabt. Genauer gesagt, sei es ihm von seinem Vater in die Wiege gelegt worden. "Ich hatte schon immer großes Fernweh. Das hat mein Vater in mich gepflanzt. Er kam als Gastarbeiter aus Italien Ende der 60er-Jahre nach Deutschland", erzählt der 56-Jährige. Sein Vater wollte ursprünglich Schiffskoch werden und die Welt entdecken. Dazu kam es aber nie. Stattdessen ließ sich die Familie in Deutschland nieder. Oliver lebe das Fernweh jetzt stellvertretend für seinen Vater aus: "Ich mache das jetzt quasi für ihn."

Als Schauspieler bewies Oliver bereits mehrfach, wie wandelbar er ist. Ursprünglich Theaterdarsteller, feierte er seinen großen Durchbruch auf der Leinwand in der Satire "Er ist wieder da". In dem Film spielte er die komplexe Rolle des im 21. Jahrhundert auferstandenen Adolf Hitler. Das erste Mal einem internationalen Publikum bekannt wurde der gebürtige Stuttgarter dank der Netflix-Erfolgsserie "Dark". Zu seinen internationalen Rollen gehört zudem der Auftritt in Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse. Dort spielte er Anton Vogel, den Vorsitzenden der Internationalen Vereinigung der Zauberer, also das Oberhaupt der Zaubererwelt. 2024 tauchte Oliver erneut in das Harry Potter-Universum ein, als er kurzzeitig die Rolle des Professor Snape im Theaterstück "Harry Potter und das verwunschene Kind" in Hamburg übernahm.

Imago Oliver Masucci beim Deutschen Filmpreises in Berlin, 2025

Getty Images Oliver Masucci, Filmstar

Getty Images Oliver Masucci beim Deutschen Filmpreis 2021