Neues Kapitel: Georgia Harrison schwärmt von ihrem Babyglück

Georgia Harrison (31) zeigt ihr kleines Wunder: Gemeinsam mit Partner Jack Stacey hat die Reality-Bekanntheit ihre Tochter Sahara erstmals in neuen Bildern bei OK! präsentiert. Die Kleine kam am 30. Oktober, eine Woche früher als erwartet, im Whipps Cross Hospital in Ost-London zur Welt und wog circa 2700 Gramm. Nach einem turbulenten ersten Familienfest zu Weihnachten planen Georgia und Jack nun einen entspannten Silvesterabend beim Italiener um die Ecke – und kurz darauf den ersten Urlaub mit Baby in Dubai, gemeinsam mit Georgias Vater, Stiefmutter und Schwester als Unterstützung. "Ich habe mich sofort in Sahara verliebt", sagte Georgia dem Magazin. Jack, der bei der Geburt die Hand hielt, bestätigte: "Ich war viel ängstlicher als sie", so der Immobilienprofi.

Im Gespräch schwärmt die ehemalige Love-Island-Kandidatin, dass Mutterschaft sie "in jeder erdenklichen Weise" verändert habe. Sahara sei bislang ein Traum-Baby, weine nur bei Hunger, auch wenn die Nächte inzwischen im Zwei-Stunden-Takt durchwacht werden. Weil Georgia stillt, übernimmt Jack voller Eifer andere Aufgaben – sogar die Windeln: "Je größer die Aufgabe, desto besser – ich fühle mich dann, als würde ich richtig helfen", sagte er OK!. Den Namen wählten beide ganz bewusst: Sahara leite sich aus dem Arabischen ab und stehe für einen freien Geist, erklärt Georgia, die auch den Klang von "Sahara Stacey" mochte. Besonders stolz: Nur Tage vor der Geburt nahm sie in Windsor von William den MBE für ihren Einsatz gegen Verletzungen der Intimsphäre entgegen. "Ich habe fast mit einer theatralischen Verbeugung den Boden geküsst", erzählte sie lachend. Für 2026 peilen die beiden einen ruhigeren Rhythmus an – mit viel Familienzeit, Fitness-Comeback für Georgia und dem ersten großen Trip als Trio.

Im Zuhause in Essex haben Georgia und Jack das Kinderzimmer liebevoll ausgestattet – mit Schaukelstuhl für die Nachtfütterungen und allerlei Helferlein, "weil ich vorbereitet sein wollte", so die Neu-Mama. Zum Fest kochte Jack für zehn Gäste, während beide Familien anrückten, um die kleine Sahara zu knuddeln; eines der skurrilsten Geschenke: ein kleiner Weihnachtsmann, der Seifenblasen pupst. Unter den Gratulanten waren zahlreiche Promifreunde: Beste Freundin Olivia Attwood (34) schickte Baby Dior, "das als Einziges passte, weil Sahara so zierlich war", erzählte Georgia. Auch James Argent (38), Sam Faiers (34) und Gemma Collins (44) meldeten sich mit liebevollen Botschaften. Kritik in den sozialen Medien, etwa zu sogenannten Puppy Pads, nimmt die Aktivistin sachlich: Als Erstlingsmama lerne sie täglich dazu und ändere Dinge, wenn nötig. Langfristig wünschen sich die beiden ein weiteres Kind – doch jetzt genießen sie ihr erstes Jahr zu dritt, das für Georgia und Jack vor allem eines gebracht hat: ein noch engeres Wir-Gefühl. "Es hat einen neuen Teil unserer Beziehung aufgeschlossen", sagte Georgia OK!.

Instagram / georgialouiseharrison Georgia Harrison und ihre Tochter Sahara, Dezember 2025

Instagram / georgialouiseharrison Jack Stacey, Georgia Harrison und ihre Tochter Sahara, Dezember 2025

Instagram / georgialouiseharrison Georgia Harrison mit ihrem Baby, Oktober 2025

