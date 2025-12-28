Unerträgliche Schmerzen: Jeje Lopes musste in Notaufnahme

Jeje Lopes versetzt ihre Fans in Sorge. In ihrer Instagram-Story berichtet die TV-Bekanntheit, dass sie den gestrigen Samstag in der Notaufnahme verbracht habe. Grund dafür seien heftige Unterleibs- und Rückenschmerzen gewesen. Begleitet wurden die Beschwerden außerdem von starken Blutungen. Schließlich wurde Jeje sogar ohnmächtig, und das, obwohl sie eigentlich sehr schmerzresistent sei. Doch eine Ursache für ihre Probleme konnte nicht gefunden werden. "Ich fühle mich hilflos mit den Ärzten. Ich fühle mich allein. Als würden die einem nicht richtig helfen wollen, als würden die einem nicht richtig zuhören wollen", beklagt sie sich bei ihren Followern.

In mehreren Clips schildert Jeje, dass sie seit Längerem mit einer chronischen Blasenentzündung kämpft und die Schmerzattacken in immer kürzeren Abständen auftreten. "Bei mir kickt es einmal im Jahr und die Abstände werden immer kürzer", erklärt sie und beschreibt die Qual als "Schmerzen des Grauens". Laut ihrer Darstellung erhielt sie in der Notaufnahme Schmerzmittel und ein Antibiotikum gegen die Blasenentzündung, jedoch keine konkrete Diagnose. Die Influencerin vermutet, dass sie an Endometriose leidet, und will nun versuchen, dies medizinisch bestätigen zu lassen.

Vor der Tortur konnte Jeje immerhin ein paar erholsame Weihnachtstage genießen. Das Fest feierte sie gemeinsam mit ihrer Familie und erstmals mit ihrem Freund Teezy. Im Netz teilte die Love Island VIP-Berühmtheit einige Eindrücke von den Feierlichkeiten. In einem Clip mischte ein verkleideter Weihnachtsmann die Party auf und scherzte mit ihrem neuen Partner. Zu dem Video schrieb Jeje humorvoll: "Sein erstes Weihnachten mit Familie Lopes. Bist du noch da oder trennen wir uns jetzt?"

Instagram / jejellopes Jeje Lopes, Dezember 2025

Instagram / jejellopes "Krass Schule"-Star Jeje Lopes postet einen "Love Island VIP"-Einblick, August.

Instagram / kingmorteezy Jeje Lopes und Teezy, Weihnachten 2025