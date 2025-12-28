So lange sind Marc Terenzi und seine neue Freundin zusammen

Neue Liebe, klare Worte: Marc Terenzi (47) ist vergeben – und jetzt gibt es auch das Wann und Wie direkt von seiner Partnerin. Priscilla DiLaura, die neue Frau an seiner Seite, beantwortete auf Instagram die Fragen neugieriger Follower. Ein Fan wollte wissen, seit wann die beiden ein Paar sind und wo alles begann. Ihre Antwort fiel eindeutig aus – und gab dem Rätselraten ein Ende. "Seit seinem Geburtstag am 27. Juni", schrieb Priscilla auf die Frage "Wie lange bist du mit Marc zusammen?". Kennengelernt hätten sie sich bereits am 24. Mai, verriet sie weiter. Damit sind der Sänger und die Influencerin seit rund einem halben Jahr offiziell liiert – zwischen Berlin, Mallorca und vielen gemeinsamen Momenten.

Dass Priscilla so offen plaudert, kommt bei den Fans gut an. In ihren Storys nahm sie sich Zeit für die beliebtesten Fragen und legte die Timeline der frischen Beziehung offen. Erst das Kennenlernen Ende Mai, dann der Startschuss als Paar an Marcs Geburtstag Ende Juni – ein schneller, aber klarer Verlauf. Viel mehr gab es vorerst nicht zu erfahren, doch die Eckdaten stehen. Das Duo zeigt sich zunehmend gemeinsam, wirkt vertraut und eingespielt. Details zu einem ersten gemeinsamen Urlaub oder großen Plänen behielten beide noch für sich, doch die Häufigkeit ihrer öffentlichen Auftritte lässt erkennen, dass sie ihre Verbindung nicht länger verstecken möchten.

Privat wirkt das Paar gelöst: Marc, der als Sänger und Reality-Gesicht seit Jahren im Rampenlicht steht, und Priscilla, die als Model, Schauspielerin und Immobilienmaklerin unterwegs ist, verbringen ihre Zeit gerne zwischen Job-Terminen und Alltagsmomenten. Freunde beschreiben sie als aufmerksam und zugewandt, sie begleitet den Musiker oft zu Terminen und hält die Community mit kurzen Einblicken auf dem Laufenden. Beide zeigen sich humorvoll und nahbar, wenn sie gemeinsam Clips teilen. Ihre Verbundenheit trägt dabei ein unaufgeregtes Tempo: weniger große Gesten, mehr Alltag, der funktioniert – und eine Kennenlerngeschichte, die in wenigen Wochen zu einer festen Beziehung wurde.

gbrci / Future Image / ActinPress Marc Terenzi, Sänger

Instagram / priscilladilaura Micro-Influencerin Priscilla DiLaura, August 2025

Imago Sänger Marc Terenzi, "Megapark"-Opening, 2025

