Eigene Hälfte: Laura Maria Rypa kauft Pietro Hausanteil ab

Klare Ansage von Laura Maria Rypa (30) – und das pünktlich zum Jahreswechsel: Die Influencerin hat auf Instagram bestätigt, dass sie alleinige Besitzerin ihres Traumhauses ist. Geplant war das Zuhause ursprünglich mit Pietro Lombardi (33), doch nach der Trennung zog Laura mit ihren zwei Söhnen ein. Auf die direkte Fan-Frage "Gehört das Haus jetzt dir allein?" reagierte sie ohne Umschweife: "Ja... Ich habe die andere Hälfte abgekauft." Auf die Frage nach Silvester verriet die zweifache Mama außerdem: "Ganz gemütlich zu Hause. Mit den Jungs und der Familie." Ob Pietro Teil dieser Runde ist, ließ sie offen.

Die Entscheidung rund um das Eigentum war vielen Followern ein Rätsel, nachdem das Haus zunächst als gemeinsames Lebensprojekt galt. Mit dem Nachkauf der zweiten Hälfte hat Laura die Besitzverhältnisse nun eindeutig geregelt. Für ihre Community beantwortete sie in einer Fragerunde mehrere Themen rund um Alltag und Pläne – der Fokus liegt zum Jahresende auf Ruhe, Familienzeit und dem Einleben im neuen Zuhause. Details zur finanziellen Abwicklung nannte sie nicht.

Das Haus in der Nähe von Köln markiert für Laura Maria einen weiteren Schritt in ein eigenständiges Leben. Nach der Trennung von Pietro, die im Sommer publik wurde, startete sie mit ihren Söhnen in ein neues Kapitel. Dieses neue Zuhause war ursprünglich für eine gemeinsame Zukunft gedacht, doch die zweifache Mutter beweist, dass sie auch ohne ihren Ex-Partner fest entschlossen ist, das Beste aus der Situation zu machen. Mit den zwei Jungen und den Familienhunden soll das Traumhaus nun ein Ort des Glücks und der Geborgenheit werden.

IMAGO / BOBO Laura Maria Rypa bei "The Ultimate Hype"

IMAGO / Gartner Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi, Oktober 2025

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Dezember 2025