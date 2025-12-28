Donald Trump Jr. und Bettina zeigen erstmals Verlobungsring

Donald Trump Jr. (47) hat Weihnachten in Palm Beach nun auf ganz besondere Weise verbracht: Gemeinsam mit seiner Verlobten Bettina Anderson und seinen fünf Kindern aus der Ehe mit Vanessa Haydon feierte er die Feiertage im engsten Familienkreis. In einer Fotostrecke auf Instagram gewährte der Unternehmer jetzt Einblicke in die festliche Stimmung – inklusive dekorativer Weihnachtsbrillen und geschmücktem Tannenbaum. Besonders ins Auge fiel dabei der große Diamantring, den Bettina erstmals stolz präsentierte.

Die Verlobung des Paares wurde erst kürzlich verkündet: Während einer Feier im Weißen Haus, ausgerichtet von seinem Vater Donald Trump (79) und First Lady Melania Trump (55), machte Donald Jr. die frohe Botschaft öffentlich. In einer emotionalen Ansprache drückte er seine Freude über Bettinas "Ja" aus und sprach von einem perfekten Abschluss des Jahres. Auch Bettina ergriff das Wort, bedankte sich für die unvergesslichen Momente und verriet, sie fühle sich "wie das glücklichste Mädchen der Welt". Seit der Bekanntgabe der Verlobung sollen die beiden laut OK! bereits mit den Hochzeitsvorbereitungen begonnen haben.

Auch abseits der Öffentlichkeit wirkt das Paar bestens eingespielt. Eine enge Vertraute verriet laut OK!, Bettina habe von Beginn an gespürt, dass Donald Jr. "ihr Mensch" sei. Besonders schätze sie, wie selbstverständlich er sie in das Leben seiner Kinder integriere und mit welcher Wärme er seine Vaterrolle lebe. Bettina und Donald Jr. sind seit rund eineinhalb Jahren ein Paar. Nach der Trennung von Kimberly Guilfoyle (56) im Jahr 2024 ist es für ihn die erste feste Beziehung, die im kommenden Jahr mit einer Hochzeit gekrönt werden soll. Auf Instagram schrieb Donald Jr. jetzt: "Ich bin dankbar für diese Weihnachtszeit, für meine Familie, für meine Schlümpfe und für all die Geschenke, die mir am wichtigsten sind. Frohe Weihnachten euch allen!"

Instagram / donaldjtrumpjr Donald Trump Jr. mit seiner Verlobten Bettina Anderson an Weihnachten 2025

Instagram / donaldjtrumpjr Donald Trump Jr. mit seiner Familie an Weihnachten 2025

Getty Images Donald Trump Jr. und Bettina Anderson, amfAR Palm Beach Gala 2025