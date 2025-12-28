Dieses teure Geschenk machte Timothée seiner Kylie Jenner

Luxus unter dem Weihnachtsbaum bei Kylie Jenner (28): Die Reality-Beauty präsentierte in ihrem "Christmas recap" auf Instagram eine ganze Bilderflut aus den Feiertagen – und darauf blitzen plötzlich zwei neue Cartier-Schätze auf. Zu sehen sind funkelnde Panthère-Ohrstecker und eine passende Panthère-Halskette, die zusammen umgerechnet rund 48.000 Euro kosten sollen. Die Aufnahmen entstanden über die Feiertage in ihrem festlich geschmückten Zuhause, an ihrer Seite ihre Kinder Stormi (7) und Aire (3) sowie die engste Familie. Im Netz sind sich viele Fans sicher: Hinter dem extravaganten Geschenk steckt Kylies Freund Timothée Chalamet (30), mit dem sie seit April 2023 liiert ist.

Die Ohrstecker sollen laut Daily Mail bei etwa 22.700 Euro liegen, die dazugehörige Panthère-Kette wird mit rund 25.900 Euro beziffert – beides Signature-Pieces des französischen Luxusjuweliers, den sowohl Kylie als auch Timothée offensichtlich lieben. Schon bei den BAFTAs in London trugen die beiden im Februar passende Panthère-Ringe, Kylie kombinierte damals zusätzlich Panthère-Ohrringe. Auch in ihrer übrigen Sammlung setzt der Make-up-Star auf die ikonische Raubkatze: Sie besitzt mehrere Panthère-Uhren in Gelb- und Roségold mit Diamanten. In ihrem Weihnachtsrückblick zeigte sie neben dem Schmuck außerdem ihre Kinder in edlen Outfits, personalisiertes Geschenkpapier mit Stormi und Aire im Weihnachtsmann-Look und einen Berg Geschenke unter dem Baum.

Dass Timothée inzwischen fest zum inneren Kreis gehört, zeigte sich schon in der festlichen Deko von Kris Jenner (70): Auf dem berühmten Lebkuchenhaus der Familienmatriarchin steht sein Name inzwischen direkt bei Kylie, Stormi und Aire – ein Detail, das Fans als klares Zeichen für seinen Platz im Kardashian-Jenner-Kosmos werten. Öffentlich geben sich der Schauspieler und die Unternehmerin eher zurückhaltend, tauchen aber immer wieder gemeinsam bei Events auf, zuletzt beim Los-Angeles-Premiereabend seines Films "Marty Supreme", wo sie eng aneinander geschmiegt für die Kameras posierten.

