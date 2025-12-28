Vor Weihnachten: Skistar Stephanie Venier ist Mama geworden

Große Freude kurz vor den Feiertagen: Stephanie Venier ist Mama geworden. Die Super-G-Weltmeisterin gab die freudige Nachricht mit einem niedlichen Foto auf Instagram bekannt. Darauf sieht man ein Neugeborenes, das unter einem Weihnachtsbaum liegt. Die einstige Spitzensportlerin ergänzte den Beitrag mit den Worten: "Dieses Weihnachten haben unsere Herzen das schönste Geschenk erhalten." Sie und Ehemann Christian Walder durften sich schon am 14. Dezember über die Geburt des Kindes freuen, wie Stephanie verriet. Mit weiteren Details hielt sich die Österreicherin jedoch zurück.

Über die süßen Neuigkeiten freuen sich nicht nur die frischgebackenen Eltern. In den Kommentaren unter Stephanies Post gratulieren nun auch Wintersportgrößen wie Felix Neureuther (41), Kira Weidle-Winkelmann, Anna Gandler und Nici Schmidthofer. Auch die gerade zum Profisport zurückgekehrte Lindsey Vonn (41) schreibt: "Herzlichen Glückwunsch!" Für Stephanie und Christian ist es das erste Kind. Erst im September dieses Jahres gaben sich die beiden Turteltauben das Jawort, kurz nachdem sie die Schwangerschaft öffentlich gemacht hatten.

Doch auch beruflich war bei der Skirennläuferin einiges los. Im Februar gewann die Geschwindigkeitsexpertin ihren größten Titel: Weltmeisterin im Super-G. Damit wurde sie zur ältesten Gewinnerin des Wettkampfs in der Geschichte des Sports gekrönt. Kurz darauf gab sie dann ihre Entscheidung preis, sich endgültig aus dem Profibereich zu verabschieden. Im Oktober ehrte ihr Heimatland sie dann obendrein mit dem Titel "Sportlerin des Jahres".

Anzeige Anzeige

Instagram / itsstephanievenier Stephanie Venier, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / itsstephanievenier Stephanie Veniers Baby, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / itsstephanievenier Stephanie Venier und ihr Mann Christian Walder, Februar 2025