Khyree Jacksons (†) Unfall: Fahrerin bekennt sich schuldig

In den Fall des tödlichen Autounfalls, bei dem der NFL-Spieler Khyree Jackson (†24) und zwei seiner ehemaligen Schulfreunde ihr Leben verloren, kommt Bewegung. Cori Clingman, die 25 Jahre alte Fahrerin, bekannte sich am vergangenen Freitag vor einem Gericht in Maryland der fahrlässigen Tötung in drei Fällen schuldig. Laut der Nachrichtenagentur ESPN und lokalen Medien geschah der Unfall im Juli 2024, nachdem Cori unter Alkoholeinfluss einen riskanten Spurwechsel versucht hatte und mit hoher Geschwindigkeit mehrere Fahrzeuge rammte. Nach einer Empfehlung der Staatsanwaltschaft drohen ihr etwa drei Jahre Haft. Das endgültige Urteil soll im Februar 2026 fallen.

Die Ermittlungen zeigten, dass Clingman bei dem Unfall das Fahrzeug, in dem sich Khyree Jackson, Isaiah Hazel und Anthony Lytton befanden, von der Straße abdrängte, woraufhin es gegen mehrere Baumstümpfe prallte. Jackson und Hazel starben noch an der Unfallstelle, während Lytton seinen Verletzungen im Krankenhaus erlag. Cori selbst sowie alle anderen Beteiligten des Unfalls blieben unverletzt. Festgestellt wurde außerdem, dass Coris Blutalkoholwert über dem gesetzlichen Limit lag und sie bereits zuvor wegen überhöhter Geschwindigkeit auffällig geworden war. Entgegen der Schwere des Vorfalls wurden einige der ursprünglich erhobenen Anklagepunkte gegen Clingman im Rahmen eines Deals fallengelassen.

Khyree Jackson befand sich gerade am Beginn seiner Karriere in der NFL, nachdem er im Frühling 2024 von den Minnesota Vikings im Draft ausgewählt worden war. Seine sportliche Laufbahn hatte er unter anderem bei den Oregon Ducks und den Alabama Crimson Tide begonnen. Abseits des Footballs pflegte Jackson eine enge Verbindung zu seiner Familie, insbesondere zu seiner Mutter Ebbony, und blieb eng mit seinen Jugendfreunden verbunden, mit denen er kurz vor seinem Tod unterwegs war. Der frühe Verlust des talentierten Sportlers hinterließ eine Lücke, sowohl bei seinen Fans als auch bei seinem Team.

Imago Khyree Jackson beim Rookie Camp der Minnesota Vikings im TCO Performance Center in Eagan, 10. Mai 2024

Getty Images Khyree Jackson, März 2024

Imago Khyree Jackson im Spiel der Oregon Ducks gegen die Arizona State Sun Devils in Tempe