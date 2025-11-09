"Waschlappentum": Das gilt für Henning Baum als "männlich"

Henning Baum (53) spricht Klartext über Männlichkeit, Sensibilität und das, was er als "Waschlappentum" bezeichnet – und das pünktlich zur Rückkehr seiner Kultfigur Mick Brisgau. Im Interview mit teleschau ordnet der Schauspieler seine Haltung zur neuen, sechsten Staffel von "Der letzte Bulle" ein, die seit Donnerstag, 31. Oktober, bei Prime Video läuft. Der Star, der den "Macho mit Herz" verkörpert, diskutiert, wie viel Härte, Herz und Haltung ein moderner Mann heute zeigen darf – und will. "Mit Freundlichkeit, Offenheit, Warmherzigkeit und Respekt lebt es sich leichter", betont Henning und macht neugierig auf eine Figur, die ohne Dienstmarke, aber mit ungebrochenem Willen zurück ist.

In der Debatte um Rollenbilder zieht Henning eine Linie: Männlichkeit sei für ihn keine Problemzone, sondern eine Aufgabe. "Für mich bedeutet sie Verantwortung, Selbstdisziplin, Willenskraft – und auch die Fähigkeit, den eigenen Willen mal zurückzustellen", erklärt er. Entscheidend sei ein stabiles Wertegerüst, getragen von Nächstenliebe und Schutz – für sich und andere. Den häufigen Etikettenschwindel kritisiert er scharf: "Männlichkeit mit 'toxisch' zu verknüpfen, ist einfach falsch", sagt Henning. Wer sich danebenbenimmt, sei kein Beispiel für Männlichkeit, sondern zeige schlicht "furchtbar schlechtes Benehmen". Auch Mick selbst sei eine bewusste Mischung aus Taktik und Haltung: Er provoziere, um Informationen zu bekommen, begegne anderen grundsätzlich offen – setze aber Grenzen, "notfalls mit Härte".

Spannend ist, dass Henning bei aller Ernsthaftigkeit im Gespräch auch immer wieder seinen typisch trockenen Humor zeigt. Privat bleibt er jedoch geerdet und ist längst nicht so hart, wie seine Rollen es vermuten lassen. Den Kultcharakter Mick übernahm er erstmals 2010 in der gleichnamigen Serie, die schnell große Erfolge feierte. Elf Jahre nach dem vorläufigen Serienende startet sie nun in die sechste Staffel, erhältlich auf Prime Video und erstmals seit dem Reboot auch wieder im TV. Henning selbst genießt dabei das Feedback seiner Fans, die ihn besonders für seine Geradlinigkeit schätzen. "Wenn meine Arbeit Menschen inspiriert, ist das das größte Geschenk", so der Schauspieler.

Getty Images Henning Baum im Jahr 2014

SAT.1 / Martin Rottenkolber Henning Baum in der Serie "Der letzte Bulle".

Instagram / henningbaum_offiziell Henning Baum, Schauspieler