TV-Comeback: "Der letzte Bulle" überzeugt mit starken Quoten

Henning Baum (53) ist zurück in seiner Paraderolle: Am Montagabend feierte "Der letzte Bulle" sein Sat.1-Comeback – und das laut DWDL mit starken Zahlen zur Prime Time. Gemeinsam mit Annette Frier (51), deren neue Dramedy "Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage" später am Abend anlief, läutete der Sender die Rückkehr einer alten Montags-Lieblingstradition ein. Die Premiere bewegte 0,41 Millionen Werberelevante in die Zielgruppe und holte 9,2 Prozent Marktanteil, die zweite Folge legte danach auf 0,44 Millionen und 10,2 Prozent zu. Insgesamt schalteten 1,92 Millionen zur Auftaktfolge und 2,10 Millionen zur zweiten Episode ein – ein klarer Fingerzeig für einen gelungenen Start.

Auch nach 22 Uhr blieb der Abend im Sat.1-Universum prominent besetzt. Annette Frier startete mit "Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage" mit zwei Folgen, die auf 0,22 Millionen in der Zielgruppe und insgesamt 0,94 Millionen Zuschauer zum Auftakt kamen. Das entsprach 6,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und 5,4 Prozent am Gesamtmarkt, bevor Folge zwei bei 7,2 Prozent in der Zielgruppe und 5,0 Prozent gesamt landete. In der erweiterten Zielgruppe (14-59) standen zuvor beim "Bullen" starke 10,3 und 12,0 Prozent, während ProSieben mit einer Reportage von Linda Zervakis (50) zur gleichen Zeit nur 5,4 Prozent in der jungen Zielgruppe erreichte. Bei Vox geriet "Lege kommt auf den Geschmack" mit 6,4 Prozent ins Straucheln und markierte einen Negativrekord in der Reichweite.

Abseits der Zahlen trägt das Wiedersehen viel Nostalgie in sich. Henning führt als kerniger Ermittler Mick Brisgau die Figur weiter, die Fans über Jahre geprägt hat, nun jedoch sichtbar in der Gegenwart angekommen ist. An seiner Seite sorgt Maximilian Grill als loyaler Partner für Vertrautheit, während Helmfried von Lüttichau (69) als Chef die Fäden in der Mordkommission zusammenhält. Die Serie war in der neuen Staffel bereits vorab per Streaming zu sehen, was dem TV-Start dennoch keinen Abbruch tat. Erzählerisch knüpft Mick an sein zähes Zurück-ins-Leben an, nachdem er fernab der Heimat um sein Überleben kämpfen musste – ein Hintergrund, der seiner Rückkehr in die Großstadt zusätzliches Gewicht gibt und die Dynamik im Team neu auflädt.

Anzeige Anzeige

ActionPress Henning Baum am Set von "Der letzte Bulle - Der Kinofilm"

Anzeige Anzeige

Joyn/Willi Weber Annette Frier in "Frier & Fünfzig"

Anzeige Anzeige

ActionPress Maximilian Grill und Henning Baum am Set von "Der letzte Bulle - Der Kinofilm"