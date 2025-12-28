Demenz: Sam Dylans Papa erkannte ihn an Weihnachten nicht

Sam Dylan (34) hat seine Community an Weihnachten mit sehr persönlichen Worten berührt. Auf Instagram sprach der Realitystar offen über die Demenz seines Vaters und schilderte, wie schmerzhaft der Feiertag für ihn war. Zu einem alten Familienfoto schrieb er: "Ihr wisst, wie sehr ich Weihnachten liebe und wie sehr ich es sonst zelebriere. Doch dieses Jahr konnte ich dieses Gefühl für Weihnachten nicht gewinnen." Es habe ihm wehgetan zu merken, dass sein Vater ihn nicht erkennt. "Man möchte helfen, aber man ist machtlos. Man erklärt Dinge – und Minuten später beginnt alles wieder von vorn", offenbarte er.

In seinem Beitrag nannte der Influencer Demenz "eine der ekelhaftesten Krankheiten, die es gibt". Sein Vater wisse nicht, dass er erwachsene Kinder habe oder dass er mit Sams Mutter verheiratet sei. Besonders für sie breche das Herz des einstigen Dschungelcampers. "Ich habe den größten Respekt vor meiner Mum, die jeden Tag an der Seite meines Papas ist und hilft, wo sie nur helfen kann", beteuert der 34-Jährige. Sein größter Wunsch sei es, dass die neurologische Krankheit eines Tages heilbar sein werde.

Auch Sams Beruf machte seinen Eltern schon das Leben schwer. Während der TV-Star Anfang 2025 in einer Fernsehshow war, wurden die Senioren von neugierigen Journalisten belagert. "Ich werde nicht sagen, welcher Sender das war, aber als ich im Dschungel war, stand auf einmal ein Kamerateam bei uns vor der Tür. Meine Mutter war total erschrocken, die kann mit so was gar nicht umgehen", berichtete der Blondschopf seinen Fans auf Social Media.

Getty Images Sam Dylan im April 2024

Instagram / houseofdylan Familienfoto von Sam Dylan

