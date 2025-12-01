Vielseitig: So spannend ist der Werdegang von Henning Baum

Henning Baum (53) hat sich im Lauf seiner Karriere nicht nur optisch, sondern auch beruflich stark gewandelt. Der Schauspieler startete nach dem Abitur zunächst eine Ausbildung zum Rettungssanitäter. Doch die Leidenschaft für die Schauspielkunst führte ihn später an die Schauspielschule in Bochum und schließlich vor die Kamera. Seinen Durchbruch erlangte er 2010 mit der Serie "Der letzte Bulle", in der er den 80er-Jahre-Cop Mick Brisgau verkörperte. Nach fünf Staffeln feierte die Serie großen Erfolg, und nun – 15 Jahre später – erlebt sie ein Comeback mit der inzwischen sechsten Staffel, die seit dem 31. Oktober 2025 auf Prime Video verfügbar ist. Seit dem 24. November wird die Staffel zudem auf Sat.1 ausgestrahlt.

Vor seiner größten Erfolgsrolle zeigte Henning bereits seine Vielseitigkeit. In der Krimiserie "Sinan Toprak ist der Unbestechliche" sammelte er 1999 erste TV-Erfahrungen, später bewies er in romantischen Komödien wie "Sag einfach Ja!" seine humorvolle Seite. Geschichtsträchtige Dramen wie "Die Luftbrücke – Nur der Himmel war frei" oder Abenteuerfilme wie "Held der Gladiatoren" zeigten, dass er sich auch in epischen Stoffen behaupten kann. Mit der Leinwandadaption von "Der letzte Bulle" und seiner Hauptrolle als Lukas in "Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer" gelang es ihm, sowohl treue Fans als auch ein jüngeres Publikum zu begeistern.

Abseits der Schauspielerei zeigt sich Henning Baum als bodenständig und vielseitig. Ob in Gameshows wie Wer weiß denn sowas? oder 2021 als Quokka bei The Masked Singer – der Schauspieler lässt sich immer wieder auf neue Herausforderungen ein. Auch in den sozialen Medien gewährt er Einblicke in seinen Alltag, teilt Trainingstipps und Eindrücke von Dreharbeiten. Besonders stolz dürfte Henning jedoch derzeit auf die Neuauflage von "Der letzte Bulle" sein, die das Publikum nostalgisch anspricht und gleichzeitig frischen Wind in das altbekannte Format bringt.

Imago Henning Baum, Oktober 2025

Instagram / henningbaum_offiziell Henning Baum, Schauspieler

SAT.1 / Martin Rottenkolber Henning Baum in der Serie "Der letzte Bulle".