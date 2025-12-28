Prinz Harry und Herzogin Meghans elfte Pressesprecherin geht

Ein weiteres Beben im PR-Team von Herzogin Meghan (44) und Prinz Harry (41): Chef-Pressesprecherin Meredith Maines tritt nach nur einem Jahr ab – das bestätigte Us Weekly. Meredith hatte den Posten als Chief Communications Officer im Januar übernommen und arbeitete eng mit der US-Agentur Method Communications zusammen, die die Zusammenarbeit nach sieben Monaten ebenfalls beendete. Der Abschied fällt in die Feiertage: Am Freitag, 26. Dezember, wurde der Schritt publik. Meghan und Harry ließen über einen Sprecher ausrichten, sie seien dankbar für die geleistete Arbeit und wünschten alles Gute. Mit Meredith verliert das Paar bereits die elfte Pressesprecherin in fünf Jahren.

In ihrem Statement an Us Weekly erklärte Meredith: "Nach einem Jahr inspirierender Arbeit mit Prinz Harry und Meghan, Herzog und Herzogin von Sussex und Archewell, werde ich 2026 eine neue Chance ergreifen." Dazu hieß es aus dem Umfeld der PR-Frau, sie sei "best in class" und habe in den vergangenen Monaten "eine Menge erreicht". Bereits im Oktober war Kommunikationsdirektorin Emily Robinson nach kurzer Zeit gegangen. Parallel kappte auch Method Communications die Verbindung. Britische Medien berichten, Meredith habe nach Emilys Abgang eine "schwierige" Phase gemanagt. Zuletzt hatte sie eine Schlüsselrolle bei sensiblen Gesprächen zwischen Harry und seinem Vater König Charles (77) gespielt; dabei traf sie sich im Sommer in Mayfair mit dessen Kommunikationschef Tobyn Andreae – Fotos dieser Unterredung sorgten für Schlagzeilen. Derweil soll Liam Maguire die Öffentlichkeitsarbeit in UK und Europa fortführen.

Abseits der Jobtitel steht bei Meghan und Harry viel Persönliches im Fokus. Die beiden leben mit ihren zwei Kindern in Kalifornien, wo sie mit der Archewell Foundation wohltätige Projekte betreiben und Medienvorhaben vorantreiben. Ehemalige Teammitglieder sprechen teils unterschiedlich über die Zusammenarbeit: Während Berichte über eine hohe Personalfluktuation kursierten, erklärten andere wie Produzent Ben Browning gegenüber Us, die Kooperation sei "positiv und unterstützend" gewesen. Öffentlich setzen Meghan und Harry in heiklen Momenten oft auf Stimmen aus ihrem Umfeld, die ihre Freundlichkeit betonen – eine Strategie, die auch zeigt, wie eng Privates und Öffentliches bei dem Paar miteinander verflochten sind.

Imago Herzogin Meghan und Prinz Harry besuchen das World Trade Center in New York

POOL/AFP via Getty Images König Charles, Herzogin Meghan und Prinz Harry, 2019

Instagram / meghan Herzogin Meghan mit ihrer Familie