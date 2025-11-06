Alles neu? "Der letzte Bulle" ist nach elf Jahren zurück

Henning Baum (53) feiert als Mick Brisgau sein Comeback in der Kultserie "Der letzte Bulle". Nach elf Jahren Abwesenheit kehrt die ikonische Figur zurück auf die heimischen Bildschirme und ist ab sofort bei Prime Video zum Streamen bereit, wie DWDL berichtet. Dabei beginnt die Handlung nicht etwa im Ruhrpott, sondern mitten im Pazifik, wo der Ex-Polizist nach einem Flugzeugabsturz jahrelang auf einer einsamen Insel lebte. Mick kämpft sich schließlich zurück in die Zivilisation und wird prompt mit einer neuen Mordermittlung und den modernen Herausforderungen des Stadtlebens konfrontiert.

Die neuen Folgen zeigen einen Mick, der weiterhin mit seinem unverwechselbaren Charme und seiner bodenständigen Attitüde punktet, sich aber auch den Zeichen der Zeit stellen muss. Unterstützt wird er erneut von seinem langjährigen Freund und Kollegen Andreas, gespielt von Maximilian Grill, sowie vom altgedienten Polizeichef, verkörpert von Helmfried von Lüttichau (68). Gleichzeitig sorgen neue Charaktere wie die ehrgeizige Kommissarin Tilda und der strenge Dezernatsleiter Dr. Berger für Frischwind und überraschende Dynamiken. Zuschauer dürfen sich auf humorvolle Kontraste, emotionale Momente und ein Stück alte Ruhrpott-Romantik freuen.

Bereits im Juli dieses Jahres wurde das große Comeback von "Der letzte Bulle" offiziell angekündigt. Damals sorgte die Nachricht, dass gleich acht neue Episoden produziert werden, für Begeisterung unter Fans der Kultserie. Schon bei der offiziellen Vorstellung der ProSiebenSat.1-Gruppe wurde bestätigt, dass die neuen Folgen zunächst bei Prime Video starten, bevor sie ab dem 24. November immer montags ab 20:15 Uhr auch bei Sat.1 und im Anschluss bei dem Streamingdienst Joyn zu sehen sein werden.

SAT.1 / Martin Rottenkolber Henning Baum in der Serie "Der letzte Bulle".

Becher/WENN Helmfried von Lüttichau bei "Bettina & Bommes Talskhow" 2017

Getty Images Henning Baum bei der Premiere von "Jim Knopf und die Wilde 13"