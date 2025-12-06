Suchtgefahr: Henning Baum warnt Teenager vor Social Media

Henning Baum (53) findet deutliche Worte zur Macht der sozialen Medien – und richtet sich dabei besonders an junge Menschen. Im Gespräch mit teleschau warnt der "Der letzte Bulle"-Star eindringlich vor den Mechanismen von Instagram, TikTok und Co.: "Sie machen süchtig", so der Schauspieler. "Selbst gute Inhalte lösen Dopamin aus und schaden langfristig der Denkfähigkeit. Das ist wie mit Alkohol: Ein Schnaps am Tag ist auch keine gute Idee", erklärt er. Als besonders gefährdet schätzt Henning Teenager ein: "Für Jugendliche ist es noch viel schlimmer", meint er und empfiehlt, sie "so lange wie möglich davon fernzuhalten".

Um einer möglichen Abhängigkeit vorzubeugen, setzt Henning sich selbst strikte Grenzen und hat sich eine "Zehn-Minuten-Warnung" eingerichtet, um seine Social-Media-Nutzung zu kontrollieren. Zudem verzichtet er privat komplett auf das unterhaltsame Scrollen: "Ich nutze soziale Medien beruflich – sonst würde ich das nicht tun", erklärte der Schauspieler und ergänzte, dass man sich dort "gut ins öffentliche Leben einbringen" könne. Anlass seiner klaren Botschaft ist die Rückkehr von Mick Brisgau: Staffel sechs von "Der letzte Bulle" ist seit November bei Prime Video verfügbar und läuft aktuell immer montags um 20.15 Uhr auf SAT.1.

Abseits der Kameras gilt Henning als reflektierter Familienvater, der großen Wert auf ein bewusstes Leben abseits digitaler Versuchungen legt. Privat zieht er echten Austausch dem virtuellen vor und richtet seine Aufmerksamkeit auf seine Kinder und Freizeitaktivitäten, die nichts mit Bildschirmen zu tun haben. Die Schauspiellegende, deren markant tiefe Stimme und charismatisches Auftreten im deutschen Fernsehen nicht wegzudenken sind, bleibt seiner Bodenständigkeit treu und setzt auf klare Prioritäten. In Interviews betont er oft die Bedeutung von Authentizität und Ausgeglichenheit – auch abseits des Rampenlichts.

Imago Henning Baum beim Special Screening von "Der letzte Bulle" im Gloria Palast München, 25. Oktober 2025

SAT.1 / Martin Rottenkolber Henning Baum in der Serie "Der letzte Bulle".

Instagram / henningbaum_offiziell Henning Baum, Schauspieler