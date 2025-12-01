So hält sich Henning Baum im Alter von 53 Jahren fit

Henning Baum (53) ist zurück in seiner Rolle als Mick Brisgau aus der Kultserie "Der letzte Bulle". Nach einer elfjährigen Pause flimmert der vorlaute Polizist wieder über die Bildschirme, und der Start der neuen Staffel war ein voller Erfolg: Mehr als zwei Millionen Zuschauer waren bei der ersten Folge dabei. Mit actiongeladenen Szenen und seinem kultigen V8-Benziner begeistert der Schauspieler die Fans wie eh und je. Auch am kommenden Montag können die Zuschauer um 20.15 Uhr auf Sat.1 wieder mitfiebern – in der Folge "Puppenpuff" dreht sich alles um das brisante Thema Robotik und Moral.

Neben seinen Auftritten auf der Leinwand beeindruckt Henning ebenso mit seiner physischen Verfassung. Mit 53 Jahren und rund 100 Kilogramm Körpergewicht zeigt er, wie wichtig ihm Fitness und Gesundheit sind. Im Gespräch mit Bild teilte er Geheimtipps für seine beeindruckende Form: eine ausgewogene Ernährung mit möglichst unverarbeiteten Lebensmitteln und regelmäßiges Training. "Das Effektivste ist dreimal die Woche Krafttraining, und die Kniebeugen sind das Wichtigste", erklärte Henning. Für ihn gehe es dabei um Einfachheit und Beständigkeit, um dem natürlichen Alterungsprozess fit und gestärkt zu begegnen.

Das Publikum schätzt die bodenständige, humorvolle Art, die Henning sowohl im echten Leben als auch in seiner Rolle ausstrahlt. Sein Comeback in die Serienwelt steht sinnbildlich für die Rückkehr zu vertrautem, unterhaltsamem Fernsehen mit einer gehörigen Portion Retro-Charme. Fans der Serie verbinden ihn nicht nur mit seinen spektakulären Ermittlungen, sondern auch mit seiner gelassenen Art, die Dinge zu betrachten. In der Vergangenheit konnte der Schauspieler auch mit anderen Formaten, wie "Die Hebamme", stets überzeugen und sich den Status eines Publikumslieblings sichern.

Instagram / henningbaum_offiziell Henning Baum beim Training

SAT.1 / Martin Rottenkolber Henning Baum in der Serie "Der letzte Bulle".

ActionPress Henning Baum am Set von "Der letzte Bulle - Der Kinofilm"