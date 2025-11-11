Luke Evans spielt in brisanter Thrillerserie "The Party"

Mit "The Party" bringt der britische Sender ITV einen fesselnden Polit-Thriller auf den Bildschirm. Und vor allem die Besetzung kann sich sehen lassen. Wie unter anderem Deadline berichtet, wird Hollywoodstar Luke Evans (46) die Hauptrolle übernehmen. Unterstützung bekommt er von Downton Abbey-Darsteller Tom Cullen, Joanna Scanlan aus "Riot Women" und Lydia Leonard (43), bekannt aus der Historienserie "Wolf Hall". Die Geschichte von "The Party" befasst sich mit dem Journalisten Martin Gilmour. Dieser wird auf die rauschende Geburtstagsfeier seines langjährigen Freundes Ben Fitzmaurice auf dem Landsitz seiner Familie eingeladen. Ben ist ein aufstrebender Politiker und kandidiert für den Vorsitz der konservativen Partei. Er befürchtet, dass die Party das Interesse der Öffentlichkeit auf sich ziehen und letztendlich die Geheimnisse seiner Vergangenheit enthüllen wird. Um gravierende Folgen zu vermeiden, setzt er auf die Hilfe seines alten Freundes.

"The Party" bedeutet für Luke eine Rückkehr vor die Kamera nach längerer Zeit. In den vergangenen Jahren legte der Waliser den Fokus eher auf seine eigene Modemarke BDXY. An "The Party" ist er nicht nur als Hauptdarsteller, sondern auch als ausführender Produzent beteiligt. Die Romanverfilmung weckt aber sofort sein Interesse, wie er in einem Interview mit dem Branchenmagazin erzählt. "In dem Moment, in dem ich Elizabeth Days Roman las, wusste ich, dass er das Zeug hat, zu etwas Besonderem für das Fernsehen zu werden. Es ist unglaublich bereichernd, 'The Party' nun zum Leben zu erwecken – sowohl als Schauspieler als auch als Executive Producer", meint Luke enthusiastisch.

Den internationalen Durchbruch schaffte Luke schon Anfang der 2010er mit Filmen wie Fast & Furious 6 und "Der Hobbit: Smaugs Einöde". Es folgten Blockbuster wie "Die Schöne und das Biest" und "Dracula Untold" oder die Serien "The Alienist – Die Einkreisung" und "Nine Perfect Strangers". 2020 widmete sich der 46-Jährige zusätzlich wieder seiner ersten großen Liebe: der Musik. Im selben Jahr erschien das erste Album mit Coversongs namens "At Last", zwei Jahre später kam passend zur Weihnachtszeit die zweite Platte "A Song for You" heraus. Sein privates Glück fand Luke mit seinem Partner Fran Tomas. Die beiden bauten sich nicht nur ein gemeinsames Leben auf, sondern sind bei BDXY auch Geschäftspartner.

Getty Images Luke Evans, Schauspieler

Getty Images Luke Evans, Schauspieler

ActionPress / James Shaw / Avalon Fran Tomas mit Luke Evans bei den Attitude Awards in London, Oktober 2023