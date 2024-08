Filmstar Luke Evans schwärmt von seinem Partner Fran Thomas

Luke Evans (45) kann wohl gar nicht genug von seinem Partner Fran Thomas bekommen. In einem Interview mit Out kommt der Schauspieler aus dem Schwärmen über seinen Liebsten nicht heraus: "Er ist ein großartiger Mensch. Ich bin mir sicher, er ist das Beste an mir. Er ist freundlich, ruhig, glücklich und positiv." Luke glaubt, dass Fran ihn zu einem besseren Menschen mache. Das Paar, das seit knapp zwei Jahren zusammen ist, verbringt viel Zeit miteinander und genießt jede Minute. Neben ihrer gemeinsamen Leidenschaft für das Reisen verbindet die beiden Turteltauben auch ihre Arbeit an der Marke BDXY Fashion.

Neben dem gemeinsamen Projekt scheinen die beiden auch bereits dabei zu sein, private gemeinsame Pläne zu schmieden. "Wir bauen uns gemeinsam ein Leben auf", verrät Luke zudem im Gespräch mit dem Magazin und fügt noch zufrieden hinzu: "Wir sind glücklich und ich bin sehr dankbar darüber, dass diese Person in mein Leben getreten ist."

Fans des Schauspielers kennen ihn nicht nur aus seinen Filmen, sondern auch durch seine musikalische Karriere. 2019 brachte er sein Debütalbum "At Last" heraus, das von Kritikern und Fans gleichermaßen gelobt wurde. Luke hatte seine Karriere am Theater begonnen und im Laufe der Jahre seine Vielseitigkeit durch verschiedene Rollen unter Beweis gestellt. Sein privates Glück an der Seite von Fran Thomas scheint ihm zusätzlichen Antrieb zu geben, sowohl beruflich als auch persönlich.

Getty Images Luke Evans und Fran Tomas, Dezember 2022

MEGA Fran Tomas und Luke Evans im Urlaub auf Ibiza

