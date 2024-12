Coming-out vor seinen Eltern kostete Luke Evans Überwindung

Luke Evans (45) hat in einem bewegenden Gespräch im "Gay Star News"-Podcast unter Tränen von dem Moment erzählt, in dem er seinen streng gläubigen Eltern offenbarte, dass er schwul ist. Der walisische Schauspieler, der bereits in sehr jungem Alter seine Sexualität erkannt hatte, habe große Angst davor gehabt, seinen Eltern die Wahrheit zu sagen. Er habe befürchtet, aufgrund ihres Glaubens als Zeugen Jehovas von ihnen verstoßen zu werden. Als Teenager sei er so verzweifelt gewesen, dass er sich sogar heimlich psychologische Unterstützung gesucht habe: "Ich ging zum Samariterbüro und dieser sehr nette schwule Mann öffnete mir die Tür und ich setzte mich zu ihm. Er sagte nur wenige Worte: 'Du bist nicht allein, ich bin ein schwuler Mann und ich bin sehr glücklich, ich habe viele Freunde, ich habe ein gutes Leben und du wirst es auch haben. Da musst du einfach durch.'"

Als Luke sich dann endlich seiner Mutter anvertraut habe, sei es zu einer schönen Überraschung gekommen: Seine Befürchtung, seine Mama könne ihn ablehnen, habe sich nicht bestätigt. Stattdessen habe seine Mutter ihn nach seinem Coming-out umarmt – ein Moment, der ihm bis heute viel bedeute. "Ich fühlte so viel Liebe und Akzeptanz in dieser Umarmung", erinnert sich der "Dracula Untold"-Darsteller.

Aktuell könnte Lukes Liebesleben wohl nicht besser laufen: Der Leinwandstar machte 2022 seine Liebe zu Projektmanager Fran Tomas publik. Im Sommer schwärmte Luke in einem Gespräch mit Out von seinem Liebsten: "Er ist ein großartiger Mensch. Ich bin mir sicher, er ist das Beste an mir. Er ist freundlich, ruhig, glücklich und positiv." Auch zu diversen Red-Carpet-Events hat der 45-Jährige seinen Liebsten schon mitgenommen.

Getty Images Luke Evans bei der BAFTA Gala 2024

Getty Images Luke Evans und sein Partner Fran Tomas beim Tribeca Filmfestival 2023

