Alle Filme auf Netflix: "Der Herr der Ringe" feiert Erfolg

Netflix hat vor einigen Tagen eine der größten Fantasy-Reihen überhaupt ins Programm aufgenommen. Und die Der Herr der Ringe-Trilogie stellt sich in den Charts des Streamingdienstes direkt als Platzhirsch heraus – obwohl die Filme schon an die 25 Jahre alt sind. Teil eins "Die Gefährten" steht aktuell [Stand: 12. Juni] auf Platz fünf der Top-10-Filme. Der Nachfolger "Die zwei Türme" folgt auf Platz neun. Lediglich das große Finale "Die Rückkehr des Königs" fehlt in diesem Ranking noch. Da der Film für viele Fans aber das Highlight der Reihe ist, wird er sich in den kommenden Tagen sicher noch einreihen.

Der Erfolg der Filme bei Netflix dürfte Kenner kaum überraschen. Die Reihe gilt als eine der erfolgreichsten des Genres und befindet sich auch in der Liste der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Die ersten zwei Teile brachten weit über 800.000 Dollar ein und mit Teil drei knackte Regisseur Peter Jackson (64) sogar die goldene Milliarden-Marke. Auch bei den Oscars – dem global wichtigsten Filmpreis – schaffte die Verfilmung nach den Romanen von J. R. R. Tolkien, was kaum eine Filmreihe schaffte: Insgesamt 30 Nominierungen führten zu 17 Auszeichnungen, allein elf für "Die Rückkehr des Königs". Für die eingefleischten Mittelerde-Fans lernt man die Geschichte aber nur so richtig durch die Extended Edition kennen, bei der alle drei Teile weit über drei Stunden, Teil drei sogar fast viereinhalb Stunden gehen. Diese sind derzeit aber nicht bei Netflix, sondern nur die Kinofassung.

In den vergangenen Jahren kehrte "Der Herr der Ringe" immer mal wieder in verschiedenen Gewändern ins Kino zurück. Der wohl größte Ableger war die "Der Hobbit"-Trilogie erneut mit Peter am Steuer. Obwohl dieser den Geist von Mittelerde wiedererweckte und auf neue wie alte Darsteller setzte, reichte der Erfolg längst nicht an den Vorgänger heran. 2024 war der Anime "Die Schlacht von Rohirrim" von dem japanischen Regisseur Kenji Kamiyama der bislang letzte Kino-Auftritt. Der Film gilt kommerziell als Flop und spaltete die Fans und Kritiker gleichermaßen. Auch die Serie "Die Ringe der Macht" auf Prime Video ist umstritten: Die Bildgewalt gilt als Pluspunkt, allerdings sind die Abweichungen von Tolkiens Geschichte vielen Fans ein Dorn im Auge. In den kommenden Jahren bringt Peter Mittelerde eigenhändig mit gleich zwei Filmen wieder auf die Leinwand und die Erwartungen sind groß.

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"Herr der Ringe – die Gefährten"-Filmplakat

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Getty Images Peter Jackson, Regisseur

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Orlando Bloom, Ian McKellen und Viggo Mortensen in "Der Herr der Ringe"