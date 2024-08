Nächster James Bond? Luke Evans äußert sich zu Gerüchten

Schon seit dem Bekanntwerden des Ausstiegs von Daniel Craig (56) als James Bond halten sich hartnäckige Spekulationen, wer sein Nachfolger werden könnte. Neben Schauspielgrößen wie Aaron Taylor-Johnson (34) oder Paul Mescal (28) ist auch Luke Evans (45) im Gespräch – das kann Letzterer selbst wohl am wenigsten fassen. "Ich habe gedacht, 'Wow, es ist verrückt, dass ich auf der Liste bin'", äußert sich der Schauspieler im Interview mit Out. Luke habe es sehr gerührt, dass die Öffentlichkeit ihn für 007 in Betracht zieht: "Ich habe mir an dem Tag noch Gedanken gemacht... Die Leute denken, ich könnte die Rolle spielen, obwohl ich homosexuell bin, was ich großartig finde, es bedeutet, dass wir uns weiterentwickeln."

Luke würde sich sehr darüber freuen, als nächster James Bond in die Filmgeschichte einzugehen. "Ich würde die Rolle nicht ablehnen", verrät er weiter. Der "Die Schöne und das Biest"-Star fügt scherzend hinzu: "Ich habe noch einige Jahre, in denen ich Stunts machen, eine Pistole feuern und einen Smoking tragen kann. Ich sehe ganz passabel in einem Smoking aus, auch wenn ich selbst derjenige bin, der das denkt."

Bereits vor zwei Jahren sprach der "Der Hobbit"-Darsteller über die damals soeben freigewordene "wundervolle" Rolle. "Wer auch immer sie bekommt, tritt in große Fußstapfen", äußerte sich Luke gegenüber Red und glaubte zu diesem Zeitpunkt bereits, dass es seine letzte Chance sein könnte, den Geheimagenten zu verkörpern: "Wenn sie das nächste Mal frei wird, werde ich viel zu alt sein!"

Getty Images Daniel Craig als James Bond in "Casino Royale"

Getty Images Luke Evans, Schauspieler

