"Rocky Horror Show": Luke Evans überzeugt am Broadway

Am Broadway in New York hat die Neuinszenierung von "The Rocky Horror Show" im Studio 54 Premiere gefeiert. Im Mittelpunkt der Show steht Luke Evans (47), der in der Rolle des schillernden Dr. Frank-N-Furter auf der Bühne zu erleben ist. Der Schauspieler zeigt sich dabei in Netzstrümpfen, Korsett und kaum bedecktem Hinterteil und begeistert Kritiker mit einer Darbietung, die laut der Zeitschrift Entertainment Weekly die gefährliche Erotik der Figur mit emotionaler Verletzlichkeit verbindet. Besonders sein Auftritt bei "I'm Going Home" wird als emotionaler Höhepunkt der ganzen Show gelobt. An seiner Seite wirbeln Stephanie Hsu (35) und Andrew Durand als frischverliebtes, aber zunehmend entfesseltes Pärchen Janet und Brad über die Bühne. Juliette Lewis (52) eröffnet die Show in der Rolle der Magenta mit "Science Fiction/Double Feature".

Regisseur Sam Pinkleton, der für "Oh Mary!" bereits einen Tony gewonnen hat, stellt sich mit der Produktion einer echten Kultaufgabe: Die Bühnenversion soll den wilden Geist der berühmten Mitternachtsaufführungen des Films einfangen, bei denen das Publikum traditionell mitruft, tanzt und Requisiten durch den Saal wirft. Um das in ein Live-Erlebnis zu übersetzen, setzt das Team auf klare Regeln, aber auch auf viel Interaktion: In der Lobby weist ein Schild darauf hin, dass es sich um Theater und nicht um eine Kinovorstellung handelt, dennoch sind Callbacks und Zurufe ausdrücklich Teil des Spaßes. Besonders als Erzählerin greift Rachel Dratch immer wieder spontan auf Zwischenrufe aus dem Publikum auf und spielt sie humorvoll zurück. Kritikerinnen und Kritiker loben, dass sich Hardcore-Fans und Rocky-Horror-Neulinge im Studio 54 gleichermaßen abgeholt fühlen.

Luke hatte sich selbst auf die Rolle gefreut und den Sprung auf die Broadway-Bühne gegenüber dem Magazin People schon früh als Traumerfüllung bezeichnet: "Ich habe immer vom Broadway geträumt, dachte aber nicht, dass ich das in Stilettos und Netzstrümpfen tun würde." Für den Waliser, der vielen Kinobesuchern aus Produktionen wie "Die Schöne und das Biest" bekannt ist, ist die Inszenierung der Roundabout Theatre Company sein erstes Engagement auf einer Broadway-Bühne überhaupt. "The Rocky Horror Show" läuft noch bis zum 21. Juni im Studio 54.

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Getty Images Luke Evans bei der Premiere von "The Rocky Horror Show" im Studio 54 Theatre in New York City

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Imago Stephanie Hsu, Luke Evans und Andrew Durand beim Schlussapplaus der Preview von "The Rocky Horror Show" am 2. April 2026 in New York

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Getty Images Luke Evans beim Schlussapplaus der Broadway-Premiere von "The Rocky Horror Show" im Studio 54 in New York City