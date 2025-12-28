Paparazzi sorgten bei Holly Ramsays Hochzeit für pures Chaos

Am Sonntag gaben sich Adam Peaty (31) und Holly Ramsay in der beeindruckenden Kulisse der Bath Abbey das Jawort. Doch bevor die Trauung beginnen konnte, kam es zu ungeahnten Turbulenzen. Wie Mirror berichtet, wurde Holly, begleitet von ihrem Vater Gordon Ramsay (59), beim Eingang zur Kirche von einer aufgeregten Fotografenmenge regelrecht belagert. Trotz eines abgesperrten Bereichs schafften es einige Paparazzi, einen Hintereingang zu stürmen, was zu heftigen Auseinandersetzungen mit den Sicherheitskräften führte. Mitten im Tumult: Die Braut in ihrem Hochzeitskleid und ihr berühmter Vater, die sich schließlich mithilfe der Sicherheitsleute ins Innere retten konnten.

Die Hochzeit des dreifachen Olympiasiegers Adam und der Tochter des Starkochs sorgte bereits im Vorfeld für zahlreiche Schlagzeilen. Prominente Gäste wie David (50) und Victoria Beckham (51), Marcus Wareing und Dan Walker begleiteten die Zeremonie, während ein Familienstreit auf Adams Seite die Feierlichkeiten zu überschatten drohte. Im Zentrum der Konflikte stand eine Auseinandersetzung mit seiner Mutter Caroline, die aus verschiedenen Gründen nicht an der Hochzeit teilnehmen konnte. Lediglich seine Schwester Bethany war als Brautjungfer zugegen. Trotz der äußeren Unruhen verlief die Feier im Inneren der Abbey wie geplant.

Für Aufsehen sorgte neben dem Medienandrang auch das aufwendige, weihnachtlich inspirierte Setting. Während Holly unter einem bestickten Spitzenumhang fast gänzlich verborgen blieb, führte Gordon die Braut mit einem herzlichen "Frohe Weihnachten" durch die jubelnde Menge in die Abtei. Auch Hollys Mutter Tana, ihre Schwester Tilly und die Brautjungfern fielen mit festlicher Kleidung in Rot und Dunkelgrün sowie mit weißen Blumensträußen besonders auf. Die prominenten Gäste Victoria und David erschienen zusammen mit ihren Kindern Romeo (23), Cruz (20) und Harper (14) schick gestylt zu der Zeremonie. Einziger Wermutstropfen: Brooklyn (26) fehlte wie angekündigt.

Instagram / hollyramsayy Holly Ramsay, November 2025

Instagram / hollyramsayy Adam Peaty und Holly Ramsay, Oktober 2025

Instagram / hollyramsayy Adam Peaty und Holly Ramsay, November 2025