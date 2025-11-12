Darum wurden Bilder von Meghan und Kardashians wohl gelöscht

Kris Jenner (70) feierte kürzlich ihren 70. Geburtstag mit einer von Stars gespickten James-Bond-Themenparty in der Villa von Amazon-Milliardär Jeff Bezos (61) in Beverly Hills. Unter den prominenten Gästen waren neben Adele (37), Beyoncé (44) und Oprah Winfrey (71) auch Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44). Bilder der beiden Royals, die elegant gekleidet mit Kim Kardashian (45) und Kris posierten, tauchten nach der Veranstaltung in Kims Instagram-Feed auf. Doch nur kurze Zeit später verschwanden die Fotos wieder, was bei Fans für Aufsehen und Spekulationen sorgte.

Wie inzwischen bekannt wurde, war der Grund für die Löschung der Bilder der Remembrance Day, ein bedeutender Gedenktag im Vereinigten Königreich am 11. November. Prinz Harry, der mit einer roten Mohnblume an seinem Revers auf den Fotos zu sehen war, erinnert an diesem Tag traditionell an gefallene Soldaten. Laut TMZ habe man vermeiden wollen, dass die Bilder in diesem Zusammenhang in Großbritannien missverstanden werden oder für Diskussionen sorgen. Neben den Fotos von Meghan und Harry wurden wohl noch weitere Aufnahmen von Kim aus der Feier entfernt.

Für Meghan gibt es derzeit auch abseits der Feierlichkeiten große Neuigkeiten. Die Herzogin nimmt nach Jahren der Schauspielpause eine neue Rolle an: Im Film "Close Personal Friends" wird sie an der Seite von Stars wie Lily Collins (36) und Brie Larson (36) zu sehen sein. Das Projekt, das in Kalifornien gedreht wird, markiert ihr Comeback in der Welt des Films, nachdem sie 2018 ihre Karriere für das royale Leben pausierte. Nach ihrem Rücktritt als Senior Royal 2020 entschied sich Meghan, wieder ihrer Leidenschaft nachzugehen. Ein Insider verriet, dass Ehemann Harry sie dabei unterstützt und möchte, dass sie das tut, was sie glücklich macht.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Herzogin Meghan, Kris Jenner und Kim Kardashian

Getty Images Meghan und Prinz Harry beim Royal British Legion Festival of Remembrance, London, 9. 11. 2019.

Imago Herzogin Meghan, Oktober 2025

