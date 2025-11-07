Erste Set-Fotos von Herzogin Meghans neuem Film aufgetaucht

In Kalifornien gibt Herzogin Meghan (44) ihr Schauspiel-Comeback: Nach acht Jahren Pause steht die 44-Jährige wieder vor der Kamera. Erste Aufnahmen, die der Daily Mail vorliegen, zeigen sie am Set von "Close Personal Friends", einer Komödie, in Pasadena. Meghan spielt sich in dem Film selbst und steht unter anderem mit Stars wie Lily Collins (36), Brie Larson (36), Jack Quaid (33) und Henry Golding vor der Kamera. In lässigem Outfit mit einer weißen Leinenhose und einem blau-weiß gestreiften Hemd wurde sie bei Dreharbeiten an einem Pool gesichtet, bevor sie in einen schwarzen Range Rover stieg, der wohl zu weiteren Dreharbeiten in die hügelige Region von Pasadena führte.

"Close Personal Friends" erzählt die Geschichte von zwei Paaren – einem prominenten und einem nicht prominenten –, die sich in Santa Barbara kennenlernen und schnell anfreunden. Meghans Rückkehr in die Filmwelt wird von ihrem Mann, Prinz Harry (41), stark unterstützt. Laut Insider-Quellen soll er begeistert von ihrer Entscheidung sein, sich wieder der Schauspielerei zu widmen, da diese ihre große Leidenschaft sei. Produziert wird der Film von Amazon MGM Studios, die sich eine hochkarätige Besetzung gesichert haben. Die Szenen mit Meghan sollen sich durch deren persönliche Note auszeichnen, da sie ungewohnt nah an ihrem echten Leben spielen.

Die Schauspielerin, die vor allem für ihre Rolle als Rachel Zane in der Serie Suits bekannt wurde, verabschiedete sich im Jahr 2018 aus der Filmbranche, nachdem sie Prinz Harry heiratete und ihre Rolle als royales Mitglied übernahm. Zuvor war Meghan in Filmen wie "Horrible Bosses" und "Remember Me" zu sehen. In Interviews sprach sie immer wieder über ihre anfänglichen Schwierigkeiten in Hollywood und die damit verbundenen Herausforderungen. Dass sie nun den Schritt zurück ins Rampenlicht wagt, zeigt, dass sie zu ihren Wurzeln zurückkehrt, um ein neues Kapitel in ihrer Karriere aufzuschlagen. Ihre Rückkehr markiert eine spannende Entwicklung sowohl für ihre Anhänger als auch für die Filmindustrie.

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan, April 2025

Anzeige Anzeige

Landmark Media Press and Picture/ActionPress Herzogin Meghan als Rachel Zane in "Suits"

Anzeige Anzeige

Imago Meghan Markle, Frau von Prinz Harry