Harry und Meghan riskieren Versöhnung mit Kardashian-Party

Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) haben im November in Beverly Hills mitgefeiert – und das bei keinem geringeren Anlass als Kris Jenners (70) 70. Geburtstag. Gefeiert wurde im Anwesen von Jeff Bezos (61) und seiner Partnerin Lauren Sánchez (56), stilecht mit einer glamourösen James-Bond-Motto-Party (Casino Royale). Zwischen 0070-Jetons, glitzernden Lichtern und prominenten Gesichtern wie Oprah Winfrey (71), Paris Hilton (44), Snoop Dogg (54) sowie Tochter Kim Kardashian (45) mischten sich auch die Sussexes unter die Gäste. Laut dem Magazin OK! sorgt genau dieser Auftritt nun für Wirbel im Königshaus – mit Folgen, die bis in die Weihnachtsplanung reichen sollen. Ein Palast-Insider warnte demnach, der öffentliche Auftritt in dieser Runde sei mit traditionellen royalen Erwartungshaltungen schwer vereinbar: "Unter ranghohen Familienmitgliedern gibt es die Sorge, dass dies mit den Erwartungen an Pflichtbewusstsein und Diskretion von Royals kollidiert."

Hinter den Kulissen soll die Teilnahme des Paares an der opulenten Sause Spannungen neu entfacht haben. Quellen, auf die sich OK! beruft, sprechen davon, dass die Chance auf eine baldige Rückkehr in den engeren Kreis der Royals damit "vergiftet" sein könnte. Besonders heikel: Die Einladung nach Sandringham zu Weihnachten stehe demnach nicht mehr im Raum, während König Charles III. (77) auf ein ruhigeres, traditionsbetontes Fest setze. "Es geht in diesem Jahr um Ruhe und Kontinuität", wird aus Palastkreisen zitiert. Auch andere Namen wie Andrew Mountbatten Windsor (65) fehlen dem Bericht zufolge auf der Gästeliste des königlichen Festes, um Kontroversen zu vermeiden. In Hollywood hingegen fiel die Reaktion freundlich aus: Designerin Kimora Lee Simmons (50) sagte gegenüber OK!, sie habe die beiden gesehen, mit ihnen gesprochen, "sehr nett". Und beruflich bleibt das Paar ohnehin im Entertainment-Kosmos präsent: Harry tauchte beispielsweise in einer weihnachtlichen Folge von Meghans Netflix-Lifestyle-Format auf.

Rund um Kris Jenners Geburtstag machten in den vergangenen Wochen zudem verschwundene Partyfotos, auf denen die polarisierenden Royals zu sehen waren, auf Instagram die Runde – ein Detail, das in Fankreisen für Gesprächsstoff sorgte. Meghan wurde in der Vergangenheit häufiger mit prominenten Hollywood-Kreisen in Verbindung gebracht, was gelegentlich auch kritisch betrachtet wurde. Privat setzt die Herzogin, die sich gern an Rezepten aus dem Familienfundus ihrer Mutter Doria orientiert, allerdings auf gemütliche Küchenmomente mit ihren Liebsten. Harry wiederum zeigt sich in solchen Momenten gelöst, wenn es um kleine kulinarische Traditionen geht – fernab vom Protokoll und doch ganz in seinem Element. Seitdem Meghan und Harry in den USA leben, gestalten sie die Feiertage bewusst nach ihren eigenen Vorstellungen. Besonders die Zeit im engsten Familienkreis mit ihren beiden Kindern steht dabei im Mittelpunkt. Meghan lässt dabei immer wieder erkennen, wie viel Liebe sie in jedes Detail steckt – ob bei der festlichen Dekoration oder der Auswahl der Geschenke.

Imago Herzogin Meghan und Prinz Harry, 2021

Getty Images Kim Kardashian und Kris Jenner bei der Premiere von "All’s Fair" in Paris

POOL/AFP via Getty Images König Charles, Herzogin Meghan und Prinz Harry, 2019