Meghan und Prinz Harry benennen die Archewell Foundation um

Meghan (44) und Harry (41) haben ihrer gemeinnützigen Arbeit zum fünften Jubiläum einen neuen Rahmen gegeben: Aus der Archewell Foundation wird ab sofort Archewell Philanthropies. Das gaben der Herzog und die Herzogin von Sussex am Freitag bekannt – begleitet von einer Aktualisierung ihrer Website. Der neue Name soll ihre weltweiten Projekte bündeln und zugleich Raum schaffen, ihre Kinder Archie und Lilibet stärker in die familiengetragene Philanthropie einzubinden. Das Paar mit Wohnsitz in Kalifornien bleibt damit in den USA aktiv, arbeitet aber mit Partnern international zusammen. Zeitlich fällt der Schritt mit frischen Plänen bei Netflix zusammen, wo die beiden an neuen Formaten mitwirken.

Im begleitenden Wirkungsbericht heißt es: "Vor fünf Jahren wurde die Archewell Foundation aus einem einfachen, tiefen Glauben geboren: da zu sein und Gutes zu tun", zitiert People. Weiter steht dort: "Heute, zu unserem fünften Jahrestag, bleibt diese Mission so wichtig wie eh und je – nun getragen von Archewell Philanthropies, einer wachsenden Plattform, die vertiefen und ausweiten soll, wie wir Gemeinschaften weltweit dienen." Laut People bleibt die Organisation im Non-Profit-Bereich, arbeitet künftig jedoch über ein sogenanntes Fiscal-Sponsorship-Modell, das internationale Projekte leichter skalierbar machen soll. Inhaltlich setzt die Initiative weiter auf Themen wie mentale Gesundheit, den Schutz von Kindern vor Online-Schäden und die Förderung von Frauen. Parallel bestätigt Deadline, dass Meghan und Harry für Netflix die Bestseller-Adaption "The Wedding Date" von Jasmine Guillory produzieren; zudem ist die Verfilmung von "Meet Me at the Lake" in Vorbereitung.

Im Dezember wurde Meghan außerdem bei einem Polo-Auftritt von Harry als Unterstützerin am Spielfeldrand gesichtet, wie Just Jared berichtete. Das Paar, das nach dem Rückzug aus royalen Pflichten 2020 neue Wege eingeschlagen hat, präsentiert sich seitdem als Team – beruflich wie privat. Meghan widmet sich neben den Medienprojekten ihrer Lifestyle-Marke As Ever, während Harry weiterhin seine Leidenschaft für Sport- und Mentoring-Initiativen einbringt. In öffentlichen Auftritten betonen beide regelmäßig den Familienfokus ihres Alltags; die Entscheidung, die Kinder in die Identität von Archewell Philanthropies einzubeziehen, spiegelt diesen Ansatz wider, der die gemeinsame Arbeit und das Zuhause der vier enger verzahnt.

Getty Images Meghan und Prinz Harry beim Royal British Legion Festival of Remembrance, London, 9. 11. 2019.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, Mai 2024

Instagram / meghan Prinz Harry bei einem Polo-Turnier in Aspen