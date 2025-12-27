Zoë Kravitz feierte Weihnachten bei Harry Styles' Mama

Harry Styles (31) und Zoë Kravitz (37) haben den ersten Weihnachtsfeiertag in Cheshire bei seiner Familie verbracht – gefeiert wurde im Haus von Harrys Mutter Anne Twist. Am zweiten Feiertag wurden die beiden dann an der Raststätte Rugby Services gesichtet, als sie auf dem Weg zurück zu Harrys Zuhause in Hampstead eine Snack-Pause einlegten. Ein Insider sagte dem Mirror: "Das Paar blieb von anderen Kunden unbeachtet, während es Proviant für die Fahrt holte." Beide trugen lässige Outfits und gaben sich unauffällig. Die Festtage zusammen mit der Familie befeuern nun erneut die Spekulationen um den Status ihrer Beziehung.

Auslöser für die Gerüchte war ursprünglich ein goldener Ring an Zoës linker Hand, der zuletzt bei einem Paar-Spaziergang in Rom auf Fotos zu sehen war. Zuvor hatten Fans und Paparazzi die zwei immer wieder auf Reisen durch Europa eingefangen, darunter auch in Berlin, wo sie Arm in Arm durch die Straßen schlenderten oder gemeinsam essen gingen. Wie Mirror weiter berichtet, reiste das Paar nach den familiären Feiertagen in Harrys Audi weiter Richtung London. Weder Harry noch Zoë haben die gemeinsame Weihnachtszeit bisher in den sozialen Medien kommentiert, doch Bilder und kurze Clips von jüngsten Ausflügen kursieren und sorgen für Gesprächsstoff.

Laut Freunden sollen Harry und Zoë seit Monaten "kaum voneinander getrennt" sein und viel gemeinsame Zeit in London, New York und Italien verbringen. Sie erzählten der Sun, Zoë werde wegen eines neuen Filmprojekts länger in Großbritannien sein und in dieser Zeit bei Harry wohnen. Zuletzt soll es ein entspanntes Kennenlernen von Harry mit Zoës Vater Lenny Kravitz (61) in New York gegeben haben, wie das Magazin People berichtete.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Harry Styles, Zoe Kravitz

Instagram / ben_klock Zoë Kravitz, Harry Styles und DJ Ben Klock mit Freunden vor dem Berliner Berghain, Dezember 2025

Getty Images Lenny und Zoë Kravitz