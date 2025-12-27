Timothée Chalamet taucht in Kardashians-Weihnachtsdeko auf

Festliche Enthüllung bei den Kardashians: Timothée Chalamet (30) hat es an Weihnachten ganz offiziell in die Familiendeko des bekannten Reality-Clans geschafft. Auf Aufnahmen, die Atiana De La Hoya, die Stieftochter von Travis Barker (50), in ihrer Instagram-Story teilte, entdeckten Fans den Namen "Timothée" auf dem berühmten Lebkuchenhaus der Kardashian-Jenner-Crew. Das Häuschen listet traditionell nur die engsten Familienmitglieder. Über Kylie Jenner (28) prangt nun ihr Freund Timothée, darunter ihre Kinder Stormi und Aire – eine besondere Ehre für den Schauspieler.

Abseits der festlichen Deko pflegen beide ihren eigenen Takt: Während der "Dune"-Star zwischen Drehs und Premieren pendelt, verbringt die Unternehmerin viel Zeit mit Stormi und Aire und teilt ausgewählte Einblicke in den Familienalltag. Im Vorfeld der Feiertage hielt sich Timothée in Interviews zu privaten Plänen bedeckt – dass sein Name nun auf der Deko auftaucht, lässt jedoch annehmen, dass er die Feiertage im Kreise der Kardashian-Jenners verbracht hat.

Kylie und Timothée sind schon seit 2023 liiert – zunächst hielten sie ihre Liebe jedoch privat. Bei den Golden Globes 2024 feierten sie ihren ersten Auftritt als Paar und knutschten verliebt vor den Kameras. Mittlerweile begleitet Kylie ihren Liebsten sogar auf den roten Teppich. Erst Anfang Dezember zeigten sich die beiden bei der L.A.-Premiere von Timothées neuem Film "Marty Supreme" im Partner-Look. Gleichzeitig betonte Kylie in einer aktuellen Folge von "The Kardashians", wie sehr sie ihr Privatleben schützen will.

Getty Images Timothée Chalamet, Mai 2025

Instagram / atianadelahoya Das Lebkuchenhaus der Kardashian-Jenners 2025

Getty Images Timothée Chalamet und Kylie Jenner, Mai 2025