Trennung & TV: Nessi Borck blickt auf das Jahr 2025 zurück

Für Vanessa Borck (29) neigt sich ein ereignisreiches Jahr dem Ende zu. Die Weihnachtsfeiertage hat die Influencerin dafür genutzt, einen sehr persönlichen Jahresrückblick zu erstellen und mit ihren Followern auf Instagram zu teilen. Nessi schildert, was nach der Trennung von ihrer Ehefrau Ina in ihrem Leben passiert ist – Monat für Monat, vom Januar bis Dezember 2025. Sie spricht von Chaos, Neuanfang und einer TV-Reise mit Princess Charming, die alles durcheinandergewirbelt hat.

Den Beginn des Jahres beschreibt Nessi mit den Worten: "Das Jahr nach der Trennung – alles hat sich angefühlt, als würde mein Leben einmal komplett neu sortiert werden." Von Februar bis April beschäftigte sie ihre Reise bei "Princess Charming". Jedoch verließ die Mama einer Tochter die Show nicht mit einer neuen Partnerin, sondern mit einem gebrochenen Herzen. "Der Mai war voller Liebeskummer, aber auch der Anfang davon, mich selbst wieder Stück für Stück zurückzuholen", erinnert sich Nessi. Im Juli habe sie den Liebeskummer endlich loslassen können – passend zur TV-Ausstrahlung, die sie erneut emotional forderte.

Nach der turbulenten TV-Ausstrahlung stand bei Nessi Wandel auf dem Plan. "Der Oktober war ruhiger, reflektierender und geprägt von dem Wunsch, mein Leben bewusster zu gestalten… Ich wollte einfach wissen, was ich will und auch was ich nicht will im Leben." Gegen Ende des Jahres habe die 29-Jährige bereits bemerkt, dass ihre Bemühungen Früchte tragen. "Im November habe ich gemerkt, wie viel stärker ich geworden bin und wie sehr ich mir selbst wieder vertraue", freut sie sich. Somit geht für Nessi ein Jahr mit Höhen, Tiefen und einer großen Prise Wachstum zu Ende.

Anzeige Anzeige

Imago Vanessa Borck beim Charity Konzert Channel Aid – live in Concert 2025 im Deutschen Schauspielhaus in Hamburg

Anzeige Anzeige

Imago Vanessa Borck beim Charity-Konzert Channel Aid – live in Concert 2025 im Deutschen Schauspielhaus, Hamburg

Anzeige Anzeige

Princess Charming, RTL+ Vanessa Borck, "Princess Charming" 2025