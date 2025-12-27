Britney Spears feiert Weihnachten mit einem ihrer Söhne

Weihnachten bei Familie Spears wurde in diesem Jahr auf zwei Orte verteilt – und trotzdem lag überall Familienwärme in der Luft. Britney Spears (44) verbrachte die Feiertage in Kalifornien mit ihrem jüngeren Sohn Jayden James (19), wie US-Medien übereinstimmend berichten. Die Sängerin und der Teenager sollen die gemeinsame Zeit entspannt und "rundum großartig" erlebt haben, wie ein Insider gegenüber TMZ äußerte. Britneys älterer Sohn Sean Preston (20) blieb derweil in Louisiana, wo er aufgrund beruflicher Verpflichtungen nicht reisen konnte. Gefeiert hat er deshalb mit Tante Jamie Lynn Spears (34), ihrer Familie und Oma Lynne (70) – festgehalten in einem fröhlichen Gruppenfoto unter freiem Himmel.

Jamie Lynn teilte auf Instagram einen Familienmoment, der zeigt, wie vertraut Sean sich in der Runde fühlte. Auf dem Foto steht er im Hintergrund, die Arme locker um seine Cousine Maddie (17) und Großmutter Lynne gelegt, während vorne Jamie Lynn, Jamie, deren Mann Jamie Watson (43) und die kleine Ivey (7) für die Kamera strahlen. In einem weiteren Bild ist Sean in weißem Hemd und schwarzer Hose zu sehen, wie er im Hintergrund des festlichen Trubels auftaucht. Es ist nicht das erste Mal, dass Sean in Louisiana bei der Familie seiner Tante dabei ist; schon im Herbst tauchte er dort bei einem Schul-Event von Cousine Maddie auf.

Britneys Beziehung zu ihren beiden Söhnen, die aus der Beziehung zu dem Tänzer Kevin Federline (47) stammen, war in den letzten Jahren nicht immer einfach. Nach einer Phase des Zerwürfnisses mit beiden Kindern berichteten Freunde der Familie zuletzt über zunehmende Annäherung. Die Musikerin selbst teilte im Frühjahr ein Video, in dem Jayden am Klavier spielt, während sie hörbar anfeuert – ein kleines, aber vielsagendes Zeichen für ihren Draht zueinander.

Instagram / britneyspears Britney Spears und Sohn Jayden

Instagram / jamielynnspears Jamie Lynn Spears mit ihren Töchtern, ihrem Mann, ihrer Mutter und Britneys Sohn Sean Preston Federline

Getty Images Britney Spears und Kevin Federline im Jahr 2004

