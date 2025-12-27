Julien voll im Liebeschaos? Samuels "Emily in Paris"-Ideen

Samuel Arnold (34) gibt Einblicke in die neuen Folgen von Emily in Paris – und heizt die Fantasie der Fans rund um ein mögliches Julien-Spin-off an. Im Gespräch mit dem Magazin Us Weekly erzählt der Schauspieler, was beim Dreh der fünften Staffel passierte, wann das Team vor Ort war und wo die Crew drehte: in Rom, während die Stadt den Tod von Papst Franziskus verarbeitete und kurz darauf Papst Leo XIV. (70) gewählt wurde. Während Emily mit Marcello in Rom neu durchstartet, ziehen auch Julien, Sylvie und Luc für einen möglichen Savoir-Ableger in die Ewige Stadt – und mittendrin sorgt ein Freundschaftszoff dafür, dass es privat wie beruflich knistert.

Samuel beschreibt, wie Julien seit Staffel eins merklich an Selbstvertrauen gewonnen hat und in den neuen Folgen "wirklich in seiner Kraft steht". Gleichzeitig landet der Liebling der Agentur in einem ungeplanten Drama: Mindy quartiert sich vorübergehend bei ihm ein, der Streit zwischen ihr und Emily kocht hoch – und Julien steckt genau dazwischen. "Es war sehr lustig. Ich fand diese Storyline großartig. Ich freue mich wirklich darauf, dass die Leute das sehen", sagt er bei Us Weekly. Besonders sei auch, dass man mehr von Juliens Zuhause-Realität erlebe: Er liebe sein eigenes Reich, meckere zwar beim Helfen, sei am Ende aber doch da. Kreativchef Darren Star (64) bekomme zudem erneut eine Liebeserklärung: Die Show habe viele in Paris verliebt, nun bekomme Rom die gleiche Bühne.

Für die Zukunft wünscht sich Samuel mehr Bewegung – und mehr Herzklopfen. Er träumt davon, Julien auf Reisen zu schicken, vielleicht in die USA, vielleicht mit einem eigenen Marketing-Start-up, vielleicht sogar mit einem Solo-Ableger: "Julien in Amerika"? "Let’s go, ehrlich. Warum nicht? Ja, ich liebe es", schwärmt er gegenüber Us Weekly. Und das Liebeschaos? Da hält der Darsteller die Tür einen Spalt offen: Julien genieße das Drama, solange es ihn nicht direkt treffe – aber manchmal bekomme man eben nicht, was man wolle. Ob er selbst in ein Dreiecksgeflecht gerät, "diese oder nächste Staffel", werde sich zeigen. Die neuen Folgen von "Emily in Paris" laufen derweil bei Netflix.

Anzeige Anzeige

Getty Images Samuel Arnold bei der Premiere von "Emily in Paris" in New York, 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / lilyjcollins Ashley Park, Lily Collins und Samuel Arnold bei den "Emily in Paris"-Dreharbeiten, Staffel 5

Anzeige Anzeige

Getty Images Der Cast und die Macher von "Emily in Paris" bei der Premiere der fünften Staffel

Anzeige