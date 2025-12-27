Blasensprung in 21. Woche: Daniel Lott & Eva bangen um Baby

Daniel Lott meldet sich mit erschütternden Neuigkeiten bei seinen Fans: Seine Frau Eva musste aufgrund eines Blasensprungs in der 21. Schwangerschaftswoche ins Krankenhaus eingeliefert werden. Auf Instagram teilte Daniel die dramatische Situation mit seinen Followern. Unter Tränen erklärte er: "Ich kann einfach nicht mehr. Ich habe Eva gerade hier ins Krankenhaus gebracht. [...] Sie ist jetzt stationär im Krankenhaus", erklärt er unter Tränen und fügt hinzu: "Blasensprung, also Fruchtwasser ist schon gekommen. Sie ist Schwangerschaftswoche 21. Das Kind wiegt 400 Gramm."

Die Ärzte haben dem Paar schwere Entscheidungen zu treffen gegeben – mit Fragen, die Daniel sichtlich belasten. "Wir dürfen jetzt entscheiden: Ziehen wir das durch oder ziehen wir es nicht durch? Ab wann ziehen wir es durch? Wenn wir es durchziehen, hat es eine Behinderung?", meint Daniel sichtlich verzweifelt. Besonders schmerzt ihn, dass er Eva nun im Krankenhaus lassen musste, um sich gleichzeitig auch um die gemeinsame Tochter Mavie zu kümmern. Er beendet das Video mit den Worten: "Es ist alles so Schei*e."

Noch vor wenigen Wochen hatten Daniel und Eva mit bewegenden Worten ihre Vorfreude auf das zweite gemeinsame Kind geteilt. Die beiden berichteten auf Instagram offen von den vielen Herausforderungen der Schwangerschaft, aber auch von der Hoffnung, die sie sich bewahrt hatten. "Die letzten Monate waren ein Weg voller Höhen und Tiefen. Wir haben gekämpft, gehofft, gezittert", hieß es von dem Paar. Doch trotz aller Rückschläge ließen sie sich die Freude nicht nehmen: "Jetzt dürfen wir zum ersten Mal wieder richtig atmen. Das Schlimmste liegt hinter uns. Wir fangen an, diesem neuen Kapitel zu vertrauen."

Anzeige Anzeige

Imago Eva und Daniel Lott mit Baby Mavie, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / daniel_lott_ Daniel Lott, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / daniel_lott_ Eva und Daniel Lott, Dezember 2025