Schauspielerin Sofía Vergara feiert Weihnachten in Wien

Überraschender Festtagsbesuch in Wien: Schauspielerin Sofía Vergara (53) verbrachte Weihnachten dieses Jahr in der österreichischen Hauptstadt – und nahm ihre Follower dabei auf Instagram mit. Aus dem Traditions-Hotel Sacher meldete sie sich mit den Worten: "Feliz Navidad from Vienna". Anschließend zeigte sich der Modern Family-Star gut gelaunt mit Freunden am Graben, bevor es weiter zu einigen der bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Stadt ging. Laut Oe24 wurde die Gruppe unter anderem am Stephansdom, an der Hofburg sowie an weiteren Wiener Hotspots gesichtet.

Zu den festlichen Stopps zählten auch Schnappschüsse aus der imposanten Lobby des Traditionshauses Sacher, in der Sofía und ihre Begleiter vor üppiger Weihnachtsdekoration posierten. Ob die Gruppe dort tatsächlich eingecheckt hat, bleibt laut Heute.at jedoch offen. Nach dem Sightseeing gönnte sich die Runde einen Wiener Klassiker und kehrte im Restaurant Figlmüller ein. Das berühmte Schnitzel durfte als kulinarische Stärkung zu den Feiertagen natürlich nicht fehlen. Weitere Story-Clips dokumentierten Spaziergänge durch die Innenstadt, eingehüllt in Lichterglanz und winterliche Stimmung.

Sofía Vergara hat mit ihren Instagram-Posts in den vergangenen Wochen immer wieder für Gesprächsstoff gesorgt. Zuletzt zeigte sie sich an der Seite des Geschäftsmanns Douglas Chabbott in Las Vegas, wobei gemeinsame Fotos sofort Spekulationen über ihr Privatleben anheizten. Ob Douglas sie allerdings auch auf ihrer weihnachtlichen Reise nach Wien begleitete, wirkt eher unwahrscheinlich – ihre aktuellen Einblicke deuten jedenfalls nicht darauf hin. Wohin es für Sofía und ihre Freunde nach den festlichen Tagen in der österreichischen Hauptstadt geht, bleibt daher vorerst ein Rätsel.

Anzeige Anzeige

Instagram / sofiavergara Sofía Vergara in der Wiener Staatsoper 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / sofiavergara Sofía Vergara mit Freunden im Luxus-Hotel Sacher in Wien 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / sofiavergara Sofía Vergara im Hotel Sacher in Wien